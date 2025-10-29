Daniel Mendoza, creador de Matarife, se le volteó a Daniel Quintero y no lo baja de “caneca de mentiras”

Daniel Mendoza, creador de Matarife y luego de ser muy cercano a Daniel Quintero Calle, se le volteó y afirma que fue “un guev**” al dejarse convencer por él. El abogado y escritor publicó un video a través de sus redes sociales en el que se refirió a los mitos que hay alrededor de la imagen que tiene el exalcalde en Medellín y por qué no lo baja de ser una “caneca de mentiras”.

En el video aseguró que recopiló la información apoyado en grupos de jóvenes, líderes en la ciudad, que le permitieron tener los argumentos necesarios para pronunciarse después de que Quintero se retirara de la consulta popular.

Daniel Mendoza se despachó contra Daniel Quintero, después de haber sido su aliado

“Que a Quintero son los ricos los que lo odian en Medellín, eso es completamente falso. A Quintero todos lo odia. Lo que los ricos no saben es que los pobres lo odian muchísimo más que ellos y lo que no saben los uribistas es que los petristas lo aborrecen hasta la misma médula de la palabra”, se le escucha decir a Mendoza en el video que publicó en su cuenta de X antes Twitter.

Además, dijo que “los robó a todos. Pero a quién de verdad engañó fue al electorado de izquierda, que confió en su palabrería dulzona y su pintica de valiente, principito aventado. Sí, Quintero en la Alcaldía de Medellín llegó a robar a sus hermanos, a saquearles lo poco que había en la nevera".

Mendoza hizo un recuento de todos los funcionarios con los que administró Quintero y que están involucrados en procesos judiciales, entre los que están sus más cercanos, como Esteban Restrepo, cuyo último cargo fue de asesor en Ecopetrol.