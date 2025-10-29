Denuncia: Funcionario de la Fiscalía amenazó a líder de la comuna 13 por exigir justicia por muerte de un vecino

Momento en el que vecino de la comuna 13 que murió es agredido. (Foto: Captura de video willingtonarley.canosarrazola 29 de octubre 2025)

A través de las redes sociales se conoció el video con el que un empujón apagó la vida de Gustavo Álvarez, un adulto mayor que vivió sus 64 años en el barrio El Salado, de la comuna 13 de Medellín, y que según los que lo conocieron era un señor amable, trabajador, que con su oficio como albañil ayudó a muchas familias a construir sus casas y que no se metía con nadie.

Vecinos y familiares aseguran que producto del fuerte empujón que recibió por parte de un hombre, el golpe en la cabeza que recibió al caer y al irse a dormir, murió.

Willington Cano, líder social en la comuna 13 en Medellín, a través de sus redes sociales publicó el video en el que se observa la agresión y en este escribió un mensaje.

“Rechazamos la violencia y más entre nosotros mismos como vecinos, comunidad, que nos hemos visto crecer toda la vida. El respeto un valor que se ha perdido, la empatía con el otro ser humano. Gracias a la joven que va y lo recoge, ya que los otros ahí sentados ni se inmutaron al ver esa agresión que acabó con la vida de un gran ser humano, amigo, familia de mi familia, que nos vieron crecer desde niños", dicen en la primera parte del mensaje.

Luego, siguió con el motivo de las amenazas, “solicitamos una exhausta investigación sobre la muerte de Héctor el primo, que solo era risa y nobleza. Hoy nuestra comunidad y familia llora su partida”.

Poco después Cano recibió un audio de Yerson Puerta Cárdenas, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, en el que le dijo: “Willo, ¿bien o qué? Lo estoy llamando de aquí de la sala de denuncias de la Fiscalía ¿Listo? Uno, le voy a pedir un favor, hermano, usted está publicando por todas las redes del barrio a Diego Muñoz de lo que pasó el fin de semana. Cuando usted averigüe como fueron todos los hechos, aquí en la Fiscalía lo puede denunciar“.

Después agregó: “le voy a decir de una vez, si vemos que usted sigue haciendo eso, yo le dije que viniera y lo denunciara y le daño la hoja de vida hermano. Tiene dos opciones conmigo. Es que ya estamos viendo aquí todo el caso. Segundo, los hechos no son como usted los está diciendo. Otrora, lo está tratando de todo hermano. Qué pena parcero, si usted tiene mucho, yo tengo más que usted”.

Además, le dijo que “si lo denuncian a él, aquí nos damos cuenta con los abogados. Le voy a pedir el favor hermano o lo demandamos por calumnia, porque usted lo está calumniando por las redes, sin saber cómo fue el proceso”.

El funcionario también le dijo que “yo sí me hago matar, porque ellos son de la casa y aquí ya vimos todo”. Además, le dijo que tiene “abogados de la Alcaldía”.