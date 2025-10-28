Vicky Dávila sugiere que hay un nuevo ‘Petrovideo’ en el que el presidente está en “mal estado”

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló en sus redes sociales, que habría un nuevo video que dejaría mal ubicado al presidente Gustavo Petro. Según la periodista, por este material estarían pidiendo millones.

“Están vendiendo por todo Bogotá unos videos de Petro en “mal estado”. Cobran millones. Vamos a ver si alguien los compra", escribió la precandidata a la presidencia en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Al respecto, el mismo mandatario le respondió en sus redes sociales y dio a conocer según él, el video en cuestión que quieren filtrar, incluso le dio autorización de publicarlo.

“Debe ser el que tu tienes dormido en la fiesta de mi cuñado. Puedes publicarlo”.

Es importante señalar, que durante la campaña de Petro a la presidencia en 2022, la revista Semana, para la que ya dirigía Vicky Dávila, reveló lo que se consideró los ‘Petrovideos’, una serie de grabaciones filmadas de reuniones privadas de su equipo de campaña.

Allí se hablaba presuntamente de desacreditar y dividir a la oposición, del manejo de escándalos al interior del Pacto Histórico y de acuerdos políticos.

Estos videos generaron un gran revuelo político, incluso el mismo Petro denunció ante la Fiscalía ser víctima de “Watergate”.

Por oto lado, Dávila y Petro también han mantenido intercambio de mensajes por la situación jurídica de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado.

La periodista ha expresado que Nicolás recibió dinero de un excapo del narcotráfico para la campaña a la presidencia de su papá. Petro respondió también:

“Ex narcotraficante no es traficante mientras no reincidida. Hasta en EEUU saben que cuando una persona sale de la cárcel es porque ha pagado sus delitos”.