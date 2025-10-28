“Vicky, eres otra de esas monas arribistas”: Claudia López se despachó tras crítica por defender a Iván Cepeda

Las precandidatas Vicky Dávila y Claudia López tuvieron un duro enfrentamiento en las redes sociales durante las últimas horas a raíz de un comentario que hizo la exdirectora de la revista Semana a través de su cuenta oficial en la red social X.

Todo empezó con un video publicado por la representante a la Cámara del partido Cambio Radical Carolina Arbeláez, quien estaba pidiendo a los ciudadanos no votar por la consulta del Pacto del pasado 26 de octubre.

En respuesta, Claudia López cuestionó duramente las declaraciones de Arbeláez, quien se encontraba con otras reconocidas lideresas de derecha.

“Por este nivel de desconexión y arrogancia es que vamos a ganar! Esta derecha uribista, arrogante, ciega, sorda y habladora no se representa sino a sí misma, sus clubes, partidos tradicionales y burbujas!Nosotros las familias de verdad, de las regiones, enderezaremos el rumbo! Haremos las transformaciones sociales que necesita Colombia con acuerdos y sin corrupción!”, sostuvo López en su cuenta de X.

Poco después, Vicky Dávila sugirió que Claudia López ya no estaría impulsando su propia precandidatura, sino que tendría la intención de sumarse a la del ganador de. la consulta del Pacto, Iván Cepeda, quien obtuvo más de 1,5 millones de votos el pasado 26 de octubre.

“Parece que el candidato de Claudia López es Iván Cepeda. El mismo de Petro. Claudia es Petro”, advirtió Dávila.

Pero Claudia López no guardó silencio sobre el comentario y más tarde también le contestó a su contendora.

“Vicky eres otra de esas monas arribistas y desconectadas como las del video. Ni manipulando portadas ni repitiendo mentiras saldrás de la caída en picada que estás. Derrotaré al candidato de Petro, Iván Cepeda, y al de Uribe. Vos ya fracasaste en todo. Solo quedaste para cotorra”, puntualizó López.