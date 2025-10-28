Patrullero de la Policía que se quedó dormido en Kennedy terminó condenado por la Justicia Penal Militar

Un curioso caso de falta de responsabilidad por parte de un uniformado de la Policía Nacional fue revelado recientemente por la Justicia Penal Militar a través de un comunicado de prensa. De acuerdo con la información compartida por la jurisdicción, un policía fue condenado tras dormirse mientras se suponía que se encontraba de turno en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

“Como resultado de la investigación y la recolección de pruebas, la Fiscalía 2419 de Conocimiento imputó a un Patrullero de la Policía Nacional adscrito a la Estación de Policía Kennedy, por haber sido sorprendido el 2 de julio de 2025 incumpliendo sus funciones”, explicó la Justicia Penal Militar en su comunicado de prensa. Vale decir que esta jurisdicción es la encargada de juzgar a los miembros de la Fuerza Pública en el ordenamiento jurídico colombiano.

Entre otras cosas, señalaron que esta imputación inicial fue producto de una labor investigativa que más tarde fue determinante para documentar que el patrullero no solo estaba desatendiendo sus funciones, sino que también se quedó dormido. Según la jurisdicción, esto generó una “vulnerabilidad la seguridad del puesto”.

En el caso del patrullero, la Justicia Penal Militar dio a conocer que hubo una “articulación efectiva” entre la Policía Judicial y el ente acusador. De hecho, muestra de esto fue la formalización de un preacuerdo el 25 de agosto de este año.

Esta fue la condena que recayó sobre el patrullero que se quedó dormido

El proceso que se le adelantó al patrullero concluyó el pasado 10 de octubre pasado, cuando la Juez 1302 de Conocimiento tomó la decisión de condenar al uniformado, quien fue hallado responsable del delito de Abandono del Puesto. Con ello, le impuso una pena de seis meses de prisión.

“Este fallo refuerza el compromiso de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y envía un contundente mensaje sobre las consecuencias de faltar al deber, destacando la importancia de mantener la disciplina y la integridad institucional”, concluyó la Justicia Penal Militar.