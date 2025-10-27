ELN aseguró que someterá a un “juicio revolucionario” a policías y funcionarios del CTI secuestrados

En las últimas horas se conoció un preocupante video divulgado por la guerrilla del ELN en el que se refieren a la situación de cuatro personas que se encuentran secuestradas desde hace varios meses: los funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada; y los policías Franke Esley Hoyos y Yordyn Fabián Pérez.

(Lea también: Benedetti se quedó sin tarjeta de crédito tras aparecer en Lista Clinton: “mis enemigos pueden sentir felicidad”).

En el video divulgado en las últimas horas se escucha la voz alterada de uno de los guerrilleros. Allí recordó que el ELN tiene un ordenamiento jurídico propio y señaló que aplicarán la justicia contra los secuestrados.

“Comunicamos que el Frente de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño del ELN desde hace varias semanas ha propuesto un canje de prisioneros, pero agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto: Primero, los agentes del Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada CTI de la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franke Esley Hoyos Murcia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia - Dijín Bogotá pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de tres a cinco años", expresó la guerrilla del ELN.

Así mismo, sostuvo que durante este tiempo los secuestrados podrán recibir y enviar correspondencia por parte de sus familiares. También indicaron que los resultados serán divulgados a la opinión pública.

Por último, señaló que el Gobierno colombiano “aplica una justicia desproporcionada y brutal” contra los miembros del ELN, pero advirtió que la guerrilla preservará la vida de los secuestrados. Incluso, señalaron que están dispuestos a hacer acuerdos humanitarios para la liberación de las personas que secuestraron.

Mientras tanto, los familiares de los funcionarios recibieron la noticias con tristeza y le exigen al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes que hagan las gestiones necesarias para garantizar la liberación de los secuestrados tan pronto como sea posible.