“Le doy la bienvenida a Elon Musk”: Petro tras anuncio de la llegada de Tesla a Colombia

El presidente Gustavo Petro le dio oficialmente la bienvenida a Elon Musk a Colombia, luego que se conociera que Tesla llegaría al país con la oferta de sus vehículos eléctricos y otros productos, que muy pronto realizaría el lanzamiento oficial en el país.

Según se estableció, el lanzamiento de la marca se realizará en noviembre durante el Salón Internacional del Automóvil en Corferias Bogotá, el evento más importante del sector automotriz en América Latina.

Aunque Tesla se constituyó legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá como Tesla Motors Colombia S.A.S. el 4 de enero de 2024, la compañía aún no estaba operativa debido a trámites regulatorios pendientes. Sin embargo, tras más de un año de espera, se confirmó que la firma cerrará este 2025 con presencia oficial en el mercado colombiano.

A través de su cuenta de X, el presidente escribió un mensaje para darle la bienvenida a Colombia a la marca de propiedad de Elon Musk.

“Ya va una instalación de empresas colombiana, japonesa, china y francesa instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación. Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán mas arancel al entrar al país”, escribió el mandatario.

Durante su registro oficial en el 2024, la compañía indicó que sus actividades incluirían el comercio de vehículos nuevos, mantenimiento y reparación, así como la comercialización de energía eléctrica y la fabricación de aparatos de distribución y control energético, lo que evidencia el interés de Tesla por desarrollar un ecosistema energético integral en el país.