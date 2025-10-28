Daniel Briceño denunció que Laura Sarabia está violando la ley al recibir doble salario

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, y Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido. (Foto: Tomada de Facebook Daniel Briceño y X @Laurisarabia 28 de octubre 2025)

Daniel Briceño, abogado y concejal de Bogotá, publicó un video a través de sus redes sociales en el que denunció que Laura Sarabia estaría recibiendo doble salario, pagado con los impuestos de los colombianos, al tener dos cargos, con lo que violaría la ley.

Briceño le hizo un llamado al procurador Gregorio Eljach para que investigue a quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que ocupó los cargos más altos del gobierno y que ahora es embajadora.

También le puede interesar: “Esto no es belleza, es ignorancia y odio”: Daniel Quintero le responde a Señorita Antioquia

Laura Sarabia estaría cobrando doble salario en el gobierno de Petro

“Señor procurador Gregorio Eljach le exijo que investigue y sancione a la señora Laura Sarabia, que lleva varias semanas burlándose de todos los colombianos, violando la ley, pero sobre todo, riéndose de la institucionalidad en el país”, dijo en la primera parte del video.

Según indicó Briceño, el decreto ley 274 del 2000, en el artículo 81 establece: “los funcionarios del servicio exterior tienen prohibido ejercer profesión, empleo u oficio diferente a las funciones que legalmente le correspondan, salvo ser docente”.

“Laura Sarabia es embajadora de Colombia ante el Reino Unido, ya posesionada, no puede ejercer otro oficio, no puede tener otro empleo, no puede tener otra ocupación, si no es la de ser profesor. La señora Laura Sarabia se mete hoy al bolsillo unas 8000 libras esterlinas (39.200.000) al mes, al tiempo y como lo descubrimos y se lo pedimos a la entidad, está ejerciendo el cargo de miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías y ahí se empaca 5 o 6 millones de pesos por sesión”, explicó Briceño.

Además, aseguró que aparte de lo que significa la plata, está ejerciendo dos cargos a la vez y la Procuraduría no está investigando para que la suspenda.