Invima lanza alerta sanitaria por suplemento fraudulento Magnesium Glycinate de Naturbell: riesgos y recomendaciones

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria urgente por la comercialización en Colombia del producto Magnesium Glycinate de la marca Naturbell, identificado como fraudulento al no contar con registro sanitario. La entidad advirtió que este suplemento está siendo distribuido sin la debida autorización, lo que lo convierte en un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Según el comunicado, el Magnesium Glycinate Naturbell carece de registro sanitario, requisito indispensable para verificar su eficacia, seguridad y calidad. Esta ausencia implica que el Invima no ha podido evaluar ni garantizar los componentes del producto, su proceso de fabricación ni sus condiciones de transporte o almacenamiento.

“Los productos fraudulentos no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, indicó la autoridad sanitaria.

Riesgos para la salud asociados al consumo de Magnesium Glycinate Naturbell

De acuerdo con el Invima, este suplemento puede ocasionar graves efectos secundarios, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes. Entre los posibles síntomas se incluyen palpitaciones elevadas, nerviosismo, ansiedad, temblores, retención de líquidos, edema generalizado, alteraciones metabólicas y daño en órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones.

La entidad advirtió que estos riesgos aumentan cuando el producto es adquirido por internet o en puntos de venta no autorizados, donde no se garantiza su procedencia ni la veracidad de su contenido.

Recomendaciones del Invima para consumidores y autoridades

El Invima recomienda a la ciudadanía verificar el registro sanitario de cualquier suplemento o producto de consumo humano antes de adquirirlo. Esta verificación puede realizarse fácilmente en el portal oficial del Invima, ingresando el nombre o número de registro del producto.

En caso de haber consumido el Magnesium Glycinate Naturbell y presentar síntomas adversos, se aconseja suspender inmediatamente su uso y acudir al médico. Además, se sugiere reportar el caso ante las Secretarías de Salud locales o directamente al Invima a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el instituto instó a las autoridades departamentales y municipales a intensificar las labores de control y vigilancia sanitaria, especialmente en establecimientos donde se vendan suplementos alimenticios o productos naturales. Si se detecta la presencia del producto en cuestión, la entidad ordena proceder con su retiro y destrucción inmediata.

Invima refuerza control sobre suplementos y productos naturales

Esta nueva alerta se suma a las recientes acciones del Invima para frenar la circulación de productos fraudulentos en el mercado colombiano, un fenómeno que ha crecido en plataformas digitales y redes sociales. La entidad recordó que todo producto de uso o consumo humano debe contar con registro sanitario vigente, visible en su etiqueta y verificable públicamente.

La advertencia sobre Magnesium Glycinate Naturbell busca no solo proteger la salud de los consumidores, sino también crear conciencia sobre la importancia de adquirir productos únicamente a través de canales confiables y legalmente autorizados.