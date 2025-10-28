Vía al Llano hoy, martes 28 de octubre de 2025: paso tipo semáforo en el kilómetro 18 por deslizamiento en Chipaque

La Vía al Llano, una de las rutas más transitadas del país, presenta afectaciones este martes 28 de octubre de 2025 debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18, ubicado en el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

El concesionario Coviandina, responsable de la operación del corredor vial Bogotá–Villavicencio, informó que el paso de vehículos se mantiene habilitado, pero bajo la modalidad de movilidad tipo semáforo por la variante del kilómetro 18. Esta medida busca controlar el flujo mientras se desarrollan labores de remoción y estabilización del terreno afectado.

¿Qué significa el paso tipo semáforo?

El sistema de paso tipo semáforo consiste en permitir el tránsito alternado por tramos específicos, según la cantidad de vehículos en cada sentido. No existen horarios fijos para el cambio de flujo, pues la operación se ajusta de acuerdo con la demanda del tráfico y las condiciones de seguridad.

Coviandina explicó que en esta zona pueden circular más de 300 vehículos por sentido, y que la duración de cada turno varía dependiendo de la longitud de las filas y el comportamiento del tráfico dominante.

Estado de la Vía al Llano hoy, 28 de octubre de 2025

En el más reciente informe de las 6:05 a. m., la concesionaria reportó:

Paso por la variante K18+300 con movilidad tipo semáforo.

con movilidad tipo semáforo. Fila sentido Bogotá–Villavicencio a la altura del kilómetro 11+800 .

a la altura del . Fila sentido Villavicencio–Bogotá en el kilómetro 26+200 .

en el . Cierre de carril derecho entre los kilómetros 35+500 y 41+520 .

. Tráfico bidireccional en los túneles de la nueva calzada .

. Flujo vehicular alto y condiciones de tiempo seco.

Estas condiciones, aunque controladas, podrían generar demoras, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

Recomendaciones para los viajeros

Coviandina y las autoridades viales recomiendan:

Planificar los desplazamientos con anticipación , sobre todo en horarios pico.

, sobre todo en horarios pico. Consultar los reportes actualizados a través de las redes oficiales de Coviandina.

a través de las redes oficiales de Coviandina. Seguir las indicaciones del personal operativo en la vía.

en la vía. Evitar maniobras peligrosas y mantener la distancia con otros vehículos.

La empresa concesionaria mantiene monitoreo permanente sobre el sector del kilómetro 18, uno de los más propensos a deslizamientos por su ubicación geográfica y condiciones climáticas.

El paso entre Bogotá y Villavicencio continúa habilitado, pero con restricciones parciales, por lo que se recomienda viajar con precaución y prever retrasos.