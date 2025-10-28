“Hizo un falso positivo contra nosotras”: Angélica Lozano a Vicky Dávila por presuntamente manipular un audio

En la mañana de este lunes 27 de agosto, la precandidata presidencial Vicky Dávila, fue entrevista en la W Radio y allí fue consultada por un tema que le concierne cuando ella trabajaba en la dirección de Semana.

Y es que Dávila cuando fungía como periodista, publicó una noticia sobre supuestos hechos de corrupción en la obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá que vinculaban a la senadora Angélica Lozano y su pareja, la hoy candidata a la presidencia Claudia López.

En aquella oportunidad, Semana reveló una conversación en la que se hablaba de presuntas coimas destinadas a la campaña de Lozano. Fue así como la Corte Suprema la abrió un investigación que terminó siendo archivada semanas atrás.

En aquella oportunidad, Angélica Lozano denunció que los audios revelados por Semana, fueron manipulados, borrando una frase clave en la que se escucha a los interlocutores decir “esto es un chisme”.

Vicky Dávila interrogada sobre el asunto, se defendió y aseguró que publicó la información al tratarse de ser de interés nacional y por involucrarse dos figuras públicas.

“El error entonces es de la justicia, cuando alguien en la redacción llega con esa información hay que hacer unas verificaciones clave, uno el expediente real y la respuesta es si. Era real. (...) Que sea las autoridades que definan”.

Al respecto, Angélica Lozano volvió a referirse al tema en sus redes sociales, catalogando lo hecho por Dávila según ella, como un “falso positivo”.

“La señora Vicky Dávila hizo una hizo una edición maliciosa para hacernos sicariato moral ¡hizo un falso positivo contra nosotras!. No alcancé a oír en la W Radio cómo justificó la falta ética periodística de editar, borrar y esconder lo que dijo el señor carretudo: ‘esto es un chisme’ Valiente para hacer montaje!“.