Fiscalía de Quintana Roo rescata a 14 mujeres colombianas víctimas de trata en Cancún y Playa del Carmen

En un nuevo golpe contra las redes internacionales de trata de personas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional lograron rescatar a catorce mujeres colombianas que eran explotadas sexualmente en Cancún y Playa del Carmen. Las víctimas fueron halladas durante operativos simultáneos realizados en dos inmuebles de la Supermanzana 44, en el cruce de las avenidas La Luna y Del Sol, y en un segundo punto turístico de la Riviera Maya.

Lea también: A Daniel Quintero no lo dejaron entrar a la Registraduría para inscribir comité de firmas

De acuerdo con el reporte oficial, las mujeres habían sido engañadas en Colombia con falsas ofertas laborales que prometían empleos bien remunerados en México. Sin embargo, al llegar a Quintana Roo, descubrieron que en realidad serían obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas, deudas impuestas y sin posibilidad de regresar a su país.

Engaño, coerción y explotación

Las investigaciones preliminares revelan que una mujer colombiana contactó a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles trabajo en una supuesta agencia de modelaje. Les pidió fotografías en ropa interior y gestionó los boletos de avión hacia Cancún. Una vez en territorio mexicano, las trasladaron a departamentos controlados por la organización criminal, donde les retiraron los pasaportes y les impusieron una deuda inicial de 120 mil pesos mexicanos.

Durante su cautiverio, las víctimas recibían solo 100 pesos por cada servicio sexual, mientras el resto era retenido bajo conceptos como “renta”, “transporte” o “comisiones”. Además, vivían bajo constante vigilancia con cámaras y eran sancionadas económicamente si incumplían las reglas del grupo delictivo.

En el segundo inmueble inspeccionado, ubicado en Playa del Carmen, se encontraron ocho mujeres adicionales, completando el total de 14 víctimas rescatadas. Todas fueron puestas bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, donde recibieron atención médica, psicológica y asesoría legal. Asimismo, se notificó al Consulado de Colombia y al Instituto Nacional de Migración para coordinar su protección y posible repatriación.

Investigación binacional contra la trata de personas

Este caso refleja la vulnerabilidad de las mujeres latinoamericanas ante las redes internacionales de explotación sexual, que operan mediante engaños y promesas laborales falsas. La Fiscalía de Quintana Roo señaló que continúa con las diligencias para identificar y capturar a todos los responsables, tanto en México como en Colombia.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre instituciones mexicanas y colombianas para combatir la trata de personas, uno de los delitos que más afecta a mujeres migrantes en destinos turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

El operativo también busca sensibilizar a la población sobre los riesgos de aceptar ofertas de trabajo en el extranjero sin verificar su autenticidad, ya que muchas de estas redes se aprovechan de la necesidad económica para explotar sexualmente a mujeres jóvenes.

Con este rescate, la Fiscalía reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la explotación sexual y laboral en México.