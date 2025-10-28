“Esto no es belleza, es ignorancia y odio”: Daniel Quintero le responde a Señorita Antioquia

Daniel Quintero Calle, aspirante a la presidencia por la izquierda, y Laura Gallego, Señorita Antioquia. (Foto: Captura de video quinterocalle 28 de octubre de 2025)

Daniel Quintero Calle le respondió a Laura Gallego por video en el que sugiere que le daría un balazo

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante por la izquierda a la candidatura para las elecciones presidenciales del 2026, publicó un video a través de sus redes sociales en respuesta Laura Gallego, Señorita Antioquia, quien en una publicación formulaba una pregunta violenta, que sugería que a Quintero le meterían un balazo y a Petro un cachazo.

Laura Gallego es la actual representante del departamento Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza.

Daniel Quintero le respondió a reina de belleza que sugería que en el desierto le daría un balazo

La candidata al reinado en el video le pregunta a Santiago Botero: “En el desierto tenés una pistola con una sola bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”. Botero respondió entre risas: “A Quintero”, y la candidata le responde: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Este martes, 28 de octubre, Quintero decidió publicar un video para responderle y escribió: “Colombia: así no son las mujeres de Antioquia”.

Mientras que en el video dijo: “Colombia, lo primero que quiero decir es que las mujeres antioqueñas no son así. Son inteligentes, berracas, echadas para adelante, incluso, las mujeres de derecha debaten con argumentos con ideas. Laura Gallego no representa a las mujeres antioqueñas, por el contrario, refleja una cultura narco que yo he querido cambiar en Antioquia. Una cultura que le ha costado mucho a mi departamento”.

Luego siguió diciendo que Antioquia es un departamento en el que más se registraron el mayor número de falsos positivos, donde más dirigentes de la UP fueron asesinados y que ha vivido la violencia de derechas y de izquierdas.

“Mi mensaje debe ser a que este tipo de actos deben ser rechazados, la instigación a la violencia, mensajes de odio que pueden terminar en asesinatos como ya ocurrió el de Miguel Uribe en Colombia, de un candidato presidencial, no está bien”, agregó.

Finalmente, le dijo al Concurso que ““Esto no es belleza, es ignorancia y odio”.