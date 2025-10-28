Daniel Quintero confirmó que irá a inscribirse como candidato y le lanza advertencia a la Registraduría

Daniel Quintero Calle confirmó que irá a inscribirse como candidato y le lanza advertencia a la Registraduría

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y previo precandidato por el Pacto Histórico, en la noche de este lunes, 27 de octubre, anunció a través de sus redes sociales que irá a inscribirse por firmas a la presidencia y le lanza advertencia a la Registraduría por si no lo dejan hacerlo.

Aseguró que este martes irá hasta la Registraduría para registrarse como candidato a la Presidencia de la República.

También le puede interesar: Daniel Quintero Calle ahora quiere ir por firmas para ser candidato a la presidencia y revivirá el movimiento Independientes

Quintero confirmó que se inscribirá como candidato a la presidencia para las elecciones del 2026

“Mañana iré personalmente a realizar mi inscripción como candidato a la Presidencia de la República. Espero que la Registraduría se apegue a la ley. Cualquier funcionario de la Registraduría que impida nuestra inscripción incurrirá en prevaricato y abuso de autoridad”, escribió Quintero a través de su cuenta de X.

Además, le respondió al director de Blu Radio Ricardo Ospina, que no fue a hacer el registro, luego que el periodista indicara que la Registraduría estaría esperando respuesta del CNE sobre la posibilidad de que Quintero sí pueda hacer la inscripción, ya que participó y salió en el tarjetón de este domingo 26 de octubre de la consulta popular del Pacto Histórico.

“Hoy no fui a la Registraduría. Esperamos hacer el registro Mañana. La Registraduría al no ser juez electoral no puede bloquear nuestra inscripción. De hacerlo estaría abusando de su poder. Espero que ese no sea el caso”, le dijo Quintero.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Daniel, tu tienes bastantes personas que votarán por ti a la presidencia, pero no puedes empezar por amenazar a los entes, debes manejar mejor tus posiciones para no hacer caer tu imagen”, “Desde hace mucho le había dicho que fuera sólo hasta el final, sus enemigos de la derecha y la izquierda lo ensanducharon”, “A dividir la izquierda!!! Me gusta” y “Soltános. Ya estuvo bien”.