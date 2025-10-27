Daniel Quintero Calle ahora quiere ir por firmas para ser candidato a la presidencia y revivirá el movimiento Independientes

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato del Pacto Histórico, luego de renunciar a participar en la consulta de este 26 de octubre, ahora quiere recoger firmas para ser candidato presidencial y quiere revivir el movimiento Independientes.

Quintero a través de su equipo de comunicaciones le informó a los medios de comunicación su decisión y que está a la espera de la decisión de las autoridades sobre su caso.

Daniel Quintero iniciará recolección de firmas para ser candidato presidencial

Según informó el equipo de comunicaciones, este martes, 28 de octubre en la Registraduría se estaría realizando la la inscripción del comité promotor de firmas que buscará avalar la candidatura de Daniel Quintero con el movimiento Independientes.

Justamente fue con ese movimiento con el que logró llegar a convertirse en el alcalde de Medellín, luego de haber asegurado durante toda su campaña que era independiente y había marcado distancia. De hecho las cuentas en las redes sociales del movimiento terminaron volcándose en su contra.

Su equipo aseguró que se preparan para poder participar de la consulta del Frente Amplio o en mayo directamente, según lo que les pueda resolver su equipo jurídico, al interior de las otras colectividades, las autoridades y las reglas electorales que se deben aplicar.

Sin embargo, anunciaron que iniciarían formalmente la recolección de firmas tan pronto se tengan las planillas y se envíen a cada territorio. Por lo que Quintero espera recoger más de 630.000 firmas efectivas en tiempo récord.

Por su parte Quintero A través de su cuenta de X antes Twitter escribió: “Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total Contra el Narco y los Corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”.