No habrá rodada de moteros en Halloween: el gremio aseguró que no quiere generar más caos en la ciudad

Desde hace varios años se ha hecho costumbre que en Halloween el gremio de moteros de Bogotá realice una rodada en las principales vías de la capital del país. En esta el gremio sale disfrazado no solo para celebrar el 31 de diciembre, sino que también sale a demostrar en las calles de Bogotá la destreza y la unión del gremio motero.

Lea también: Embajada Británica en Colombia abre vacantes con salarios de hasta $12 millones: cómo postularse a las ofertas 2025

Ahora bien, pese a que este evento ya se ha hecho costumbre, desde el gremio aseguraron que este año 2025 no se realizará. “Decidimos cancelar la rodada más grande y más esperada de todos los moteros de Colombia este año, porque uno también se pone en los pantalones de la gente y causar más caos en Bogotá no está bien”, aseguró uno de los líderes.

Con esto, el gremio busca darle un parte de tranquilidad a los ciudadanos que, lastimosamente, se quedan atrapados en medio de los trancones generados por la rodada de Halloween. Aseguraron ser consientes que actualmente la movilidad en Bogotá es uno de los temas más complejos y prefieren no ser parte del problema.

Es importante recordar que actualmente en Bogotá hay más de 1.000 frentes de obra activos que, en gran medida, afectan los principales corredores viales de la ciudad e inclusive tiene gran afectación en la operación de TransMilenio.

Finalmente, se espera que para la celebración de Halloween del 2025 en Bogotá se disponga un sofisticado operativo de seguridad y movilidad en la ciudad con el fin de, primero, garantizar la seguridad de los bogotanos durante la celebración, y segundo, para garantizar el retorno a casa de los bogotanos.

¿Qué día es Halloween?

Este 2025 Halloween cae en un viernes, por lo que se espera que ese día y durante todo el fin de semana se realicen eventos y celebraciones para personas de todas las edades en la capital del país.