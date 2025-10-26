Hombre irrumpe en casa de su exnovia y asesina a su pareja a cuchillo

El barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla, amaneció en medio del pánico este domingo 26 de octubre, luego de un brutal ataque que dejó un hombre muerto y una mujer gravemente herida. El hecho ocurrió hacia las 5:45 de la mañana, cuando un sujeto ingresó a la vivienda de su exnovia y, armado con un cuchillo, atacó a la pareja de la mujer mientras dormían.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima fatal fue identificada como Luis Peralta, mientras que la mujer herida responde al nombre de Alexandra Agamez Pérez, de 24 años. Ambos se encontraban descansando en una casa ubicada en la carrera 24B con calle 75B-14, cuando el agresor irrumpió violentamente en el lugar.

Ataque a sangre fría en Barranquilla

De acuerdo con las primeras versiones, el presunto responsable habría ingresado sin ser visto por la parte trasera de la vivienda. Una vez dentro, llegó hasta la habitación donde dormía la pareja y, sin pronunciar palabra, apuñaló en repetidas ocasiones a Luis Peralta, quien murió en el sitio por la gravedad de las heridas.

Acto seguido, el atacante se abalanzó sobre la mujer, causándole múltiples lesiones con el arma blanca antes de huir con rumbo desconocido. Los vecinos del sector, alertados por los gritos y el caos, corrieron hacia la casa y lograron auxiliar a Alexandra, trasladándola de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Investigación policial y búsqueda del agresor

Las autoridades han iniciado un plan candado en toda la zona para dar con el paradero del responsable, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indicaron que podría tratarse de la expareja sentimental de la mujer, lo que abre la posibilidad de que se investigue el hecho como un caso de violencia de género y feminicidio en grado de tentativa.

El coronel de la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que los equipos de investigación judicial adelantan entrevistas con testigos y familiares de las víctimas para esclarecer los móviles del ataque.

Violencia de pareja en aumento

Este nuevo hecho de sangre vuelve a encender las alarmas sobre el incremento de los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios en el Atlántico. De acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad de Barranquilla, los ataques perpetrados por exparejas han mostrado un preocupante aumento en 2025, con más de una decena de casos reportados solo en el área metropolitana.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de acoso, amenazas o agresión para evitar tragedias como la ocurrida en el barrio Carlos Meisel, donde un acto de celos terminó en una víctima mortal y una mujer en estado crítico.