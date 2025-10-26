La Registraduría permitirá votar después de las 4:00 p.m. ante la alta afluencia de personas en algunas mesas de votación

La consulta del Pacto Histórico entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero se está desarrollando de manera atípica en Colombia, presentando soledad en varios puntos de votación, pero grandes filas en otros. Ante esto, se ha previsto que varias personas se quedarían sin votar por la pobre logística que se implementó, por lo que la Registraduría informó que permitirá votar después de las 4:00 p.m.

El registrador Nacional Hernán Penagos informó que “todas las personas van a poder ejercer el derecho al voto. A las 4 de la tarde, quienes aparezcan eh digamos en cola para votar, simplemente entregan la cédula de ciudadanía al jurado de votación y podrán ejercer el derecho al voto”.

Sumado a esto, también recordó que “esto se trata de una consulta y las consultas no tienen las mismas características de una elección ordinaria ni estamos eligiendo congresistas, mucho menos presidente ni otras autoridades territoriales”.

“Como se se trata de una consulta, no hay ninguna dificultad. Sí, a las 4 de la tarde hay personas que están haciendo cola en cada una de las mesas para ejercer su derecho, entregan su cédula y los jurados reciben su voto para que lo pueda ejercer sin ninguna dificultad. Hoy les aseguro que toda la ciudadanía va a poder votar sin mayores dificultades”, puntualizó Penagos.

Estos son los beneficios de ejercer su derecho al voto

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que los ciudadanos que participen este domingo 26 de octubre en la consulta interna del Pacto Histórico no recibirán el beneficio del medio día de descanso laboral contemplado en la legislación electoral.

De acuerdo con la entidad, el beneficio del tiempo compensatorio se aplica exclusivamente a los procesos de elección nacional o territorial, en los que se emite el certificado electoral. Este documento, que se entrega al votante una vez deposita su voto, es el requisito legal para acceder al incentivo laboral.

En el caso de la consulta del Pacto Histórico, la Registraduría explicó que se trata de un mecanismo interno de un partido político. Aunque la organización electoral brinda acompañamiento logístico —como la instalación de mesas, designación de jurados y entrega de tarjetones—, no se trata de una jornada de carácter oficial o general como las presidenciales o legislativas.