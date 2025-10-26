Embajada Británica en Colombia abre vacantes con salarios de hasta $12 millones: cómo postularse a las ofertas 2025

Vista panorámica de Londres donde se aprecia el Big Ben y el río Támesis.

La Embajada del Reino Unido en Colombia anunció una nueva convocatoria de empleo y voluntariado dirigida a profesionales colombianos interesados en trabajar en un entorno diplomático internacional. Estas vacantes, que ya están disponibles a través del portal oficial del Gobierno Británico, ofrecen salarios competitivos que pueden superar los $12 millones de pesos mensuales en cargos especializados, especialmente en áreas como cambio climático, tecnología, comunicaciones y desarrollo sostenible.

Oportunidades laborales con enfoque internacional

El proceso de selección busca fortalecer la cooperación bilateral entre Reino Unido y Colombia en sectores estratégicos como el clima, la innovación tecnológica y el desarrollo económico. Según la Embajada, se trata de una oportunidad única para quienes desean aportar a proyectos con impacto global desde un espacio de diplomacia activa.

Entre los cargos destacados se encuentran:

Oficial de Financiamiento Climático Internacional , con funciones enfocadas en la gestión de proyectos y recursos destinados a combatir el cambio climático. Este cargo ha ofrecido remuneraciones superiores a los $12,8 millones de pesos mensuales , dependiendo del perfil y la experiencia del candidato.

, con funciones enfocadas en la gestión de proyectos y recursos destinados a combatir el cambio climático. Este cargo ha ofrecido remuneraciones superiores a los , dependiendo del perfil y la experiencia del candidato. Analistas de datos y profesionales de tecnología , encargados de la gestión de información, sistemas digitales y soporte técnico para el funcionamiento de la misión diplomática.

, encargados de la gestión de información, sistemas digitales y soporte técnico para el funcionamiento de la misión diplomática. Asistentes de comunicaciones y apoyo logístico, orientados a la organización de eventos, visitas oficiales y coordinación institucional. También hay pasantías remuneradas, ideales para jóvenes profesionales que buscan experiencia en diplomacia y relaciones internacionales.

Requisitos y beneficios

Los postulantes deben contar con dominio avanzado del inglés (nivel B2 o superior) y experiencia comprobable en el área correspondiente. Además, se valoran habilidades en trabajo intercultural, liderazgo y comunicación efectiva.

La Embajada Británica se destaca por ser un empleador inclusivo que promueve la diversidad, la equidad y el respeto por las condiciones laborales locales. Los empleados disfrutan de beneficios sociales, jornadas flexibles y oportunidades de formación internacional, lo que convierte a esta oferta en una de las más atractivas dentro del sector diplomático en Colombia.

Cómo aplicar a las vacantes

Todas las ofertas de empleo de la Embajada Británica en Colombia se publican exclusivamente en el portal de carreras del Gobierno del Reino Unido. Los interesados deben ingresar al sitio oficial, crear un perfil y seguir las instrucciones detalladas para completar su postulación.

Se recomienda revisar con frecuencia la página, ya que las convocatorias tienen fechas límite de aplicación y cada proceso puede variar según el área o nivel del cargo.

Con esta nueva ronda de vacantes, el Reino Unido refuerza su compromiso con Colombia, impulsando la cooperación en temas de sostenibilidad, innovación y diplomacia inclusiva, mientras ofrece oportunidades laborales de alto nivel para profesionales locales.