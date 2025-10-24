Usuarios reportan fallas en Nequi y Bancolombia este viernes

Este 24 de octubre, miles de colombianos reportaron fallas masivas en las aplicaciones de Nequi y Bancolombia, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre los usuarios que dependen de estos servicios para realizar sus operaciones financieras diarias.

En ambas plataformas aparece un mensaje de error que impide el acceso a las cuentas, bloqueando así la posibilidad de hacer transferencias, pagar servicios, recargar tarjetas de transporte o realizar compras básicas. Muchos afectados han expresado su frustración en redes sociales, donde los reportes se han multiplicado desde horas de la mañana.

Fallas en Nequi y Bancolombia dejan a usuarios sin acceso a sus cuentas

La situación ha tenido graves repercusiones, especialmente para trabajadores independientes, estudiantes y pequeños comerciantes que utilizan pagos digitales como su principal medio de intercambio. “No puedo pagar el transporte ni el desayuno”, se lee en algunas publicaciones de usuarios que aseguran haber quedado sin opciones inmediatas de pago.

Hasta el momento, Bancolombia y Nequi no han emitido comunicados oficiales explicando el origen de la falla o el tiempo estimado de recuperación del servicio. Sin embargo, en plataformas como X (antes Twitter), las etiquetas #Nequi y #Bancolombia se mantienen entre las tendencias nacionales debido al alto número de quejas y reportes.

Algunos usuarios han informado que tampoco pueden retirar dinero en cajeros automáticos ni usar sus tarjetas débito, aunque la mayoría de los inconvenientes se concentran en el acceso a las aplicaciones móviles.

Cabe recordar que hace unos días ambos servicios también sufrieron una interrupción general por una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS), que afectó a varias plataformas digitales en el país. No obstante, esa situación fue solucionada rápidamente, por lo que la actual caída parece obedecer a un problema interno de las entidades financieras.

Mientras crece la preocupación de los usuarios, Bancolombia y Nequi siguen sin ofrecer una explicación oficial ni un parte de tranquilidad, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre la estabilidad de los servicios bancarios digitales en Colombia.