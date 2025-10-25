Melissa se convierte en huracán y se espera que se intensifique su afectación en el Caribe

El National Hurricane Center para el Atlántico confirmó que Melissa dejó de ser una tormenta tropical y finalmente se convirtió en un huracán. Su intensidad sigue en estudio y por ahora no se sabe hasta que nivel podría llegar, eso si, le recomiendan a los habitantes de las islas caribeñas empezar a prepararse para un eventual paso del huracán, que continúa moviéndose en la zona central del Caribe.

Lea también: Petro admitió que está separado de Verónica Alcocer y generó dudas sobre su posición como primera dama: “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”

A través de las redes sociales del National Hurricane Center publicaron: "Aviso de huracán Melissa 17A: Melissa se convierte en huracán y se espera que se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor al final del fin de semana“.

Más temprano el Ideam había reportado que “el sistema incide en las condiciones de viento y oleaje, principalmente en el Caribe central, donde se presentan vientos con velocidades hasta de 60 nudos (111 km/h) y una altura significativa de la ola superior a los 5.0 metros”.

Ante esto y previendo afectaciones en las costas caribeñas del país, desde el Ideam también informaron que están realizando alistamientos de un posible contacto a tierra del huracán Melissa en el departamento de La Guajira y en los cayos norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Así mismo, los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar se mantienen bajo alerta, por una posible afectación en sus territorios. Finalmente, las regiones del Golfo de Aburrá se mantienen bajo vigilancia, esperando que sean las zonas con nula o muy baja afectación por parte del huracán Melissa.

Recomendaciones ante el paso del huracán Melissa

Si usted se encuentra en una zona de influencia del huracán Melissa o las autoridades le indicaron que es posible que lo afecte, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Antes del huracán

Infórmese por canales oficiales: Siga los comunicados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las autoridades locales de gestión del riesgo y medios confiables. Evite difundir rumores o información no verificada en redes sociales. Prepare un kit de emergencia: Incluya agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio con baterías, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes, cargadores portátiles, ropa seca y elementos de higiene. Revise su vivienda: Refuerce techos, ventanas y puertas. Asegure objetos sueltos como antenas, macetas o láminas que puedan convertirse en proyectiles con el viento. Defina un plan familiar de emergencia: Establezca rutas de evacuación, puntos de encuentro y contactos de emergencia. Enseñe a todos los integrantes del hogar qué hacer si deben evacuar rápidamente. Ubique los albergues y refugios cercanos: Las autoridades locales suelen habilitar colegios o centros comunitarios como puntos seguros. Conozca su ubicación y las rutas de acceso.

Durante el huracán

Permanezca en lugares seguros: No salga de su casa ni trate de conducir durante el paso del huracán. Busque refugio en zonas interiores, lejos de ventanas y puertas de vidrio. Desconecte la energía eléctrica y el gas: Esto ayuda a prevenir incendios o cortocircuitos si hay inundaciones. Mantenga la calma y comuníquese solo si es necesario: Use el teléfono solo para emergencias. La congestión de redes puede dificultar la labor de rescate. Siga las instrucciones de las autoridades: Si se ordena evacuación, hágalo de inmediato y en calma. No espere a que el huracán se acerque más.

Después del huracán