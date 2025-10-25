Daniel Noboa denuncia intento de envenenamiento en Ecuador: detectan químicos tóxicos en regalos entregados al presidente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un presunto intento de envenenamiento luego de que se detectaran sustancias químicas altamente tóxicas en unos obsequios que recibió durante un encuentro con agricultores en la provincia de Los Ríos. Según informó el mandatario este 23 de octubre de 2025, los productos contenían tres químicos en concentraciones inusuales, lo que hace “imposible” que su presencia haya sido accidental.

Durante una entrevista con CNN, Noboa explicó que los resultados de laboratorio revelaron la presencia de cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, sustancias consideradas peligrosas para la salud humana. “Era prácticamente imposible que esos tres químicos estuvieran juntos en un mismo producto. No fue un error ni una coincidencia”, afirmó el presidente, quien indicó que su Casa Militar Presidencial ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

Los obsequios que despertaron la alerta

De acuerdo con el informe oficial, los artículos sospechosos fueron una mermelada de tamarindo, una de chocolate y una mistela de cacao, entregadas por una emprendedora artesanal al equipo de protocolo presidencial. Al pasar por una revisión rutinaria, los productos fueron analizados por la Casa Militar, que determinó la presencia de compuestos químicos tóxicos en tres de los ocho artículos revisados.

El jefe de la Casa Militar informó a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, sobre la detección de estas sustancias, resaltando que los productos no contaban con registro sanitario y representaban un riesgo para el consumo humano. Posteriormente, personal de Inteligencia Militar inició la búsqueda de la persona o grupo responsable de la entrega de los obsequios.

Investigación en curso y medidas de seguridad

Noboa aseguró que con la denuncia fueron entregadas pruebas técnicas que incluyen los resultados de laboratorio y los niveles exactos de concentración de los químicos hallados. “Se deberá realizar una pericia forense y todo un proceso legal para establecer responsabilidades. Esto no puede pasar desapercibido”, subrayó el mandatario.

El caso ha generado preocupación dentro del Gobierno ecuatoriano, que reforzó las medidas de seguridad presidencial y ordenó la revisión de todos los regalos y alimentos que ingresen a la sede del Ejecutivo. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en las pesquisas para determinar si se trató de un intento de atentado contra la vida del presidente Noboa o de un acto de sabotaje con fines políticos.

Este episodio se suma a un clima de tensión política y social que vive Ecuador, en medio de operativos contra el narcotráfico, la violencia criminal y las amenazas a figuras del Gobierno.