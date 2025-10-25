Secretaría de Integración Social denuncia red de instrumentalización infantil en la Zona T de Bogotá

La Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció ante la Fiscalía General de la Nación la existencia de una posible red que estaría instrumentalizando a niñas, niños, adolescentes e indígenas para pedir dinero o vender productos en la Zona T de Chapinero, uno de los sectores más concurridos del norte de la capital. Según la entidad, estas prácticas podrían estar relacionadas con casos de explotación sexual infantil y mendicidad organizada.

El secretario Roberto Angulo señaló que se han identificado a alias “El Gordo” y a “otros presuntos reclutadores e instrumentalizadores” detrás de esta problemática, la cual fue detectada inicialmente durante un operativo realizado en febrero por la Alcaldía Local de Chapinero. En esa ocasión, la Secretaría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumieron la protección de 15 menores de edad que fueron rescatados de las calles.

Angulo advirtió que el fenómeno presenta características de sistematicidad y organización, pues “no era fácil llegar a los padres de los niños, casi siempre había un adulto encargado”, lo que despertó las alarmas de las autoridades distritales. La Secretaría documentó cada caso y detectó patrones repetitivos que, según el funcionario, “ameritan una investigación profunda por parte de la Fiscalía”.

Piden celeridad en las investigaciones

El secretario hizo un llamado a la celeridad judicial, al afirmar que “los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás”. También invitó a la ciudadanía a reportar casos sospechosos de mendicidad o instrumentalización infantil para que la entidad pueda recopilar evidencia, interponer denuncias y activar las rutas de protección.

Vecinos y organizaciones sociales del sector han alertado que, tras los operativos, algunos reclutadores cambiaron de punto o trasladaron a otros menores, lo que dificulta el seguimiento de la situación. Por ello, piden a la Policía, el ICBF y la Secretaría que refuercen los controles y la vigilancia permanente en las zonas afectadas.

Atención a los menores rescatados

Según Angulo, la denuncia se presentó con el apoyo del equipo de Ciudad Niñez, encargado de las brigadas móviles que identifican riesgos en entornos urbanos. Los menores rescatados son trasladados a los Centros Amar, espacios donde se garantiza su atención integral, escolarización y acompañamiento psicosocial.

“Allí se les orienta para que retomen su educación y se restablezcan sus derechos en corresponsabilidad con sus familias y la comunidad”, concluyó el secretario.

La Secretaría de Integración Social reiteró su compromiso de combatir la explotación infantil en Bogotá y de trabajar junto a las autoridades judiciales y la ciudadanía para proteger a los niños de redes que lucran con su vulnerabilidad.