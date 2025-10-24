Régimen de Maduro liberó a 18 colombianos que habían sido retenidos en Venezuela

Uno de los reclamos más fuertes de la Oposición hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con los ciudadanos colombianos que han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, en las últimas horas la Cancillería colombiana confirmó que 17 personas que se encontraban retenidas sin el debido proceso fueron liberadas.

(Lea además: Aníbal Gaviria aseguró que no descarta aliarse con el uribismo para participar en una consulta presidencial).

La noticia fue confirmada por la canciller Rosa Villavicencio en una entrevista con el sistema de medios públicos RTVC. “Ha sido un trabajo muy intenso de la Cancillería, de la embajada, de los cónsules y de todo el equipo que ha estado acá en la frontera y en las negociaciones con las autoridades venezolanas para que estas personas que no tenían un debido proceso fueran liberadas”, expresó la canciller Rosa Villavicencio.

Entre tanto, la Cancillería informó que la ministra Rosa Villaviccenccio sostuvo un encuentro con los allegados de los ciudadanos liberados. “La Canciller Rosa Villavicencio se reunió a primera hora con los familiares de los 17 colombianos que estaban detenidos en Venezuela. Posteriormente, se desplazó a la frontera colombo-venezolana para acompañar el proceso de su recepción y retorno al país”, puntualizó la Cancillería.

La jefe de esa cartera ministerial también señaló que la retención de estas personas era un asunto diplomático complejo para ambos países.

“Rechazamos toda injerencia”: canciller colombiana sobre acciones de Estados Unidos

Sobre las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el mar Caribe y en el océano Pacífico, la canciller advirtió que debe respetarse la soberanía de las naciones en Lationamérica.

“Hemos manifestado y hemos dicho alto y claro que como región, América Latina y el Caribe, somos un territorio de paz. Es tal vez la única región del mundo que está en paz y tiene una convivencia al nivel de sus países. Rechazamos toda injerencia, toda violación de la soberanía territorial. Abogamos por la autodeterminación y porque ante todo se mantenga el diálogo político, el diálogo diplmático. Es la única vía posible, humana”, concluyó la canciller.