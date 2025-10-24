Nueva ofensiva rusa deja seis muertos, entre ellos dos niños: ataques aéreos alcanzaron una guardería en Ucrania

Rusia desató en las últimas horas una nueva ola de ataques aéreos contra Ucrania, en una jornada marcada por la destrucción y el horror. Según confirmó el presidente Volodímir Zelenski, los bombardeos con drones y misiles impactaron en varias regiones del país, dejando seis muertos —entre ellos dos niños— y al menos 17 heridos. El ataque más devastador ocurrió en la ciudad de Járkov, donde un dron ruso alcanzó una guardería infantil en el distrito de Kholodnohirskyi.

El alcalde Ihor Terekhov informó que la guardería privada fue blanco directo del ataque y que el edificio terminó envuelto en llamas. “Hay un incendio en el lugar del ataque”, confirmó el funcionario, quien destacó el trabajo de los equipos de rescate que lograron evacuar a los 48 niños presentes en el establecimiento. Aun así, una persona perdió la vida y siete resultaron heridas.

Las imágenes difundidas por las autoridades locales muestran escenas de pánico: niños siendo evacuados entre los restos del jardín infantil en llamas, mientras los bomberos luchaban por controlar el fuego. “El horror que todos experimentamos, especialmente los padres, durante esos pocos minutos en los que nadie sabía si todos estaban vivos, permanecerá en nuestros recuerdos para siempre”, relató un testigo.

Desde Kiev, Zelenski condenó el ataque y lo calificó como un acto de terrorismo sin justificación posible. “No hay justificación para un ataque con drones contra una guardería, ni puede haberla jamás. Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son una bofetada a quienes aún creen en una solución pacífica”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

El presidente también señaló que los niños sobrevivientes presentan reacciones de estrés agudo y pidió a la comunidad internacional reforzar la ayuda humanitaria y psicológica. “A los matones y terroristas solo se les puede poner fin por la fuerza”, añadió.

El bombardeo en Járkov ocurrió pocas horas después de una ofensiva masiva que golpeó otras regiones como Kiev, Odesa, Dnipro, Chernigov, Zaporiyia y Sumy, entre otras. En la capital ucraniana, dos personas murieron y 29 resultaron heridas luego de que varios misiles impactaran edificios residenciales y zonas industriales.

Zelenski volvió a instar a los aliados occidentales a endurecer las sanciones contra el Kremlin y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea y capacidades de largo alcance. “Las palabras rusas sobre diplomacia carecen de sentido mientras sus líderes no sientan presión real. Ya es hora de que la Unión Europea adopte un paquete de sanciones contundentes”, enfatizó el mandatario.

Finalmente, el líder ucraniano agradeció el apoyo internacional recibido y reiteró que la cooperación militar y tecnológica es clave para poner fin al conflicto. “Todos los que ayudan a Ucrania con sistemas de defensa aérea están protegiendo vidas. Y todos los que nos apoyan con capacidades de largo alcance acercan el fin de la guerra”.