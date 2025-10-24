Familia colombiana pide donaciones para repatriar el cuerpo de su hijo hallado sin vida en Brasil

Hace algunos días, un video de un padre pidiendo ayuda para encontrar a su hijo, un joven que había sido reportado como desaparecido en Brasil desde el pasado 13 de octubre. Su padre, Fabián Bonilla, había hecho pública la búsqueda a través de redes sociales, especialmente en TikTok, donde conmovió a miles de usuarios al pedir ayuda para encontrarlo.

En el video, Fabián aparecía con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, acompañado de una camiseta con la foto de su hijo y la palabra “Se busca” en letras grandes. Según explicó, Samuel desapareció luego de salir del barrio Vila C Nova, en la zona de Foz do Iguaçu, alrededor del mediodía. El joven no conocía bien la ciudad y había dejado su teléfono celular y algunos documentos personales en el lugar donde se hospedaba.

Ante la angustiante situación, la esposa de Samuel fue la primera en viajar al lugar para intentar ubicarlo, y días después se unió su padre, quien continuó difundiendo la búsqueda a través de redes sociales. En los mensajes publicados, ambos pedían ayuda económica para cubrir los costos de transporte y alojamiento, ya que estaban recorriendo diferentes zonas del país vecino con la esperanza de hallarlo con vida.

Sin embargo, la noticia más temida se confirmó hace unas horas. Los padres informaron el hallazgo del cuerpo de Samuel y, con profundo dolor, agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda. En los comentarios de las publicaciones, cientos de usuarios expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de fortaleza a la familia.

Ahora, el objetivo de los Bonilla es poder repatriar el cuerpo de su hijo a Colombia para darle el último adiós en su tierra natal. Para ello, han iniciado una nueva campaña de solidaridad en redes sociales, solicitando ayuda económica que les permita cubrir los elevados costos del proceso. La familia ha insistido en que cualquier aporte, por pequeño que sea, será fundamental para cumplir el deseo de despedirse de Samuel rodeado de sus seres queridos.

El caso ha generado gran sensibilidad entre los internautas colombianos, quienes han compartido masivamente los videos de Fabián y han ofrecido apoyo moral para darles un consuelo a esta familia.