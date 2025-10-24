Detalles del caso de exdirector seccional de la Fiscalía que abusó sexualmente de una subalterna

Exdirector de seccional de la Fiscalía General de la Nación. (Foto: Tomada de Facebook / Freepik)

En las últimas horas se conoció el caso de un exdirector de una seccional de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia que durante 9 meses habría abusado sexualmente de una subalterna. La víctima habría sido chantajeada con traslados o represalias laborales en caso de no acceder a sus peticiones.

Se trata de César Rojas Arias, exdirector seccional de Norte de Santander de la Fiscalía, quien habría cometido diversos actos que configurarían el abuso sexual a un de sus subordinadas.

También le puede interesar: “El problema no es la Constitución del 91, el problema es Petro”: Gobernador de Antioquia

Caso de abuso sexual al interior de la Fiscalía Seccional Santander

De acuerdo con las investigaciones, se logró establecer que el señalado habría chantajeado en múltiples oportunidades a la víctima con trasladarla o tener que soportar represalias laborales si no le cumplía sus exigencias.

La Fiscalía General de la Nación indicó a través de un comunicado que el señalado exdirector seccional “el exfuncionario presuntamente aprovechó la posición jerárquica que le daba el cargo que ostentaba como director de una seccional para asediar y perseguir a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales para que accediera a sus pretensiones sexuales.”.

Sin embargo, durante la audiencia de imputación, que se llevó a cabo ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, el exdirector Seccional de la Fiscalía no aceptó los cargos imputador por la entidad judicial. Ahora, el funcionario deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.

Este caso lo lleva un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que lo maneja bajo un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, por las claras condiciones de subordinación y vulnerabilidad que enfrentaba la mujer que realizó la denuncia y que ahora espera que se haga justicia.