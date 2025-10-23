“El problema no es la Constitución del 91, el problema es Petro”: Gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, aseguró que el problema no es la Constitución de 1991, sino que es el presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario de los antioqueños publicó un mensaje en el que lanzó fuertes frases contra el presidente.

El gobernador aseguró que es el mismo Petro el que se ha convertido en el principal “bloqueo institucional”, señalando a su mandato como mediocre.

Gobernador de Antioquia señala de mediocre la gestión del gobierno de Petro

“El principal bloqueo institucional, en el actual gobierno nacional, ha sido el mismo Petro. Es la mediocridad de su gobierno, los delirios y mezquindad de su personalidad. Lo que él llama bloqueo es el sistema democrático de pesos y contrapesos. Lo contrario es dictadura”, escribió el gobernador en la primera parte de su mensaje.

Luego escribió que el presidente Petro sigue los pasos del expresidente Hugo Chávez en Venezuela e insiste en que así fue como comenzó con una Constituyente.

“Así comenzó Venezuela cuando Chávez impulsó una Constituyente. Petro sigue a rajatabla el libreto del castro chavismo y de su amigo Maduro. El problema no es la Constitución del 91, el problema es @petrogustavo“, dijo el mandatario de los antioqueños.

En la madrugada de este jueves, 234 de octubre, el Gobierno dio a conocer el borrador del proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformar la Constitución de 1991. El argumento central de esta iniciativa, según el Ejecutivo, es superar el llamado “bloqueo institucional” que ha impedido la implementación de las reformas estructurales del actual gobierno.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, quien explicó que la propuesta contempla una Asamblea de 71 delegatarios, con sesiones durante tres meses, facultada para modificar integralmente la Carta Política.