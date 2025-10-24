Bancolombia se pronunció sobre las fallas de sus servicios a nivel nacional: “Estamos trabajando sin descanso”

En la mañana de este viernes 24 de octubre, usuarios a nivel nacional de las entidades financieras Nequi y Bancolombia, han asegurado que los servicios se encuentran caídos, afectando transacciones y movimientos bancarios.

Las aplicaciones de ambas entidades presentan errores al ingresar y todo parece indicar que en los cajeros bancarios, no estaría dejando sacar dinero en efectivo.

Precisamente, en redes sociales los usuarios de estas entidades bancarias han expresado su malestar ya que no sería la primera vez que los servicios presentan fallas en el sistema.

"De todo lo que se roban no son capaces de tener una buena aplicación“; ”Toda la madrugada he necesitado hacer transferencias y su servicio es una real porquería", son algunos de los mensajes de los clientes.

El mensaje que les aparece a las personas que cuentan con servicios en Bancolombia y Nequi es:

“En este momento tenemos inconvenientes en todos nuestros canales digitales, personas, empresas y canales físicos. Mientras lo resolvemos, usa tus tarjeta de crédito para comprar en comercios”.

Sin embargo, Bancolombia se pronunció al respecto por medio de un comunicado en sus redes sociales.

Pronunciamiento de Bancolombia sobre las fallas de sus sevicios

Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible.

Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos.

Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros.