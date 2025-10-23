Colombia destacó en el podio de los peores sistemas tributarios de la OCDE

¿Tiene que declarar renta en la DIAN en 2024?: estos son los plazos y documentos que debe tener a mano.

El más reciente Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, elaborado por la organización Tax Foundation, volvió a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema tributario colombiano. De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia ocupa el puesto 36, solo por encima de Italia y Francia, lo que la ubica como el tercer país con peor desempeño fiscal del grupo.

Un panorama desigual frente a las potencias tributarias

De acuerdo con el informe, Estonia, Letonia y Nueva Zelanda lideran el ranking con los sistemas más competitivos y neutrales. Estas naciones destacan por mantener tasas impositivas bajas, estructuras simples y políticas que incentivan la inversión. En contraste, los países ubicados en los últimos lugares, como Francia (45,8 puntos), Italia (50,3) y Colombia (51,3), muestran altos niveles de carga fiscal y menor atractivo para el capital extranjero.

El estudio mide variables como los impuestos a las sociedades, a las personas naturales, al consumo, la propiedad y las reglas para transacciones internacionales. En estos frentes, Colombia mostró un desempeño disparejo: mientras obtuvo posiciones aceptables en tributación individual (puesto 12) y gravámenes al consumo (puesto 15), se rezagó en impuestos corporativos, propiedad y normativa transfronteriza, ocupando los lugares 37, 33 y 37, respectivamente.

Factores estructurales y retos internos

Expertos consultados por La República coinciden en que el bajo puntaje refleja problemas estructurales de larga data. Según Carlos Giovanni Rodríguez, socio fundador de Esguerra JHR y Andersen Colombia, “más de 55% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que reduce significativamente la base gravable y concentra la carga tributaria sobre una minoría formal”, explicó en el medio citado.

Además, advirtió que la baja bancarización del país “limita la trazabilidad de las operaciones y dificulta el control como parte de la administración tributaria. El uso extendido del efectivo y la escasa cultura financiera configuran un entorno en el que la evasión resulta más sencilla y menos riesgosa”.

Por su parte, Alejandro Espitia, docente de macroeconomía de la Universidad Javeriana, explicó que “si se castiga muy fuerte las ganancias de las empresas, hay menos incentivos. Ese es el caso del país: no ayuda mucho a la inversión y distorsiona las decisiones de los agentes”.

Un reto para la competitividad y la inversión

El informe de Tax Foundation deja en claro que Colombia necesita una reforma estructural que promueva la equidad y la eficiencia. Mientras otras economías avanzan hacia modelos tributarios más simples y favorables a la inversión, el país continúa enfrentando una compleja red de impuestos que frena la productividad y desincentiva la formalización.

En un entorno global cada vez más competitivo, la capacidad de atraer capital y fomentar la innovación depende, en buena parte, de la claridad y estabilidad del marco fiscal. Sin una estrategia que equilibre la carga tributaria y estimule la formalidad, Colombia seguirá rezagada en el escenario económico internacional.