Asobancaria advierte que los delincuentes están usando las SIM cards para hacer estafas en Colombia

Recientemente, se conoció una alerta que está haciendo la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) acerca de las estafas que están cometiendo los delincuentes haciendo uso de estrategias como el smishing y el vishing gracias a la falta de control en la compra de SIM cards. Le contamos qué significan y cuál es la propuestas de la banca colombiana para hacerle frente a este fenómeno.

“El fraude no solamente vulnera las infraestructuras y los sistemas, sino que golpea lo más importante, que es la confianza del consumidor financiero”, advirtió el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en un video publicado en las redes sociales oficiales de la entidad.

En una columna de opinión publicada en el diario La República, Malagón sostuvo que los fraudes en el sistema financiero se han incrementado en un 21 % en el último año.

Así mismo, advirtió que los estafadores están usando técnicas de ingeniería social aprovechándose de la laxitud que existe sobre las SIM Cards en Colombia. Entre otras cosas, mencionó el smishing, que consiste en robar datos por medio de mensajes de texto, y el vishing, que es usado por los delincuentes para acceder a esos datos por medio de llamadas.

“Para prevenirlo, algunos países han abrazado una agenda donde se registran las SIM y las E SIM para reducir el envío de mensajes de texto fraudulentos y de llamadas tramposas. En Colombia todavía no lo hemos hecho y por eso tenemos una puerta abierta al fraude digital”, explicó Malagón en su video.

Proponen crear registro nacional de SIM Cards

Es sabido, por ejemplo, que las personas no tienen restricciones a la hora de comprar SIM Cards, con lo cual los delincuentes pueden adquirir muchas de ellas y usarlas para cometer estafas sin mayor seguimiento por parte de las autoridades.

Entre otras cosas, Asobancaria está proponiendo que se cree un “registro nacional de SIM cards y un registro de remitentes” con el fin de verificar qué personas son dueñas de cada SIM Card. Con ello, argumentan, podrían reducirse sustancialmente estrategias como el smishing y el vishing que hoy azotan a los ciudadanos.