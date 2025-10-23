Tiroteo en Mazurén deja tres militares heridos durante operativo del Gaula Militar en Bogotá

Un fuerte intercambio de disparos sacudió la tranquilidad del norte de Bogotá en la tarde de este miércoles, cuando un operativo del Gaula Militar Cundinamarca terminó en un tiroteo en el sector de Mazurén, exactamente en la carrera 55 con calle 151. El hecho, ocurrido pasadas las 2:00 p. m., dejó tres uniformados heridos y generó momentos de pánico entre los residentes y comerciantes de la zona.

Según las primeras informaciones, los miembros del Ejército Nacional adelantaban la captura de un presunto homicida, cuando el hombre, al verse acorralado, disparó desde el interior de un vehículo contra los militares. El ataque desató una balacera a plena luz del día en una de las áreas más concurridas del norte de la capital.

Durante el enfrentamiento, tres militares resultaron heridos. Dos de ellos fueron trasladados de inmediato a la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero, con una lesión más grave en el abdomen, fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde permanece bajo observación médica. Los otros dos uniformados sufrieron heridas en las piernas, según confirmaron fuentes oficiales del Ejército.

El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación del caso. En el sitio permanecen unidades del Ejército, la Policía Metropolitana de Bogotá y peritos judiciales, quienes realizan el levantamiento de evidencias y las correspondientes diligencias judiciales.

Vecinos del sector reportaron momentos de angustia y cierre temporal del tráfico en la zona. Varias calles aledañas fueron acordonadas por seguridad mientras las autoridades inspeccionaban el vehículo y verificaban si el capturado contaba con antecedentes criminales o vínculos con otros hechos violentos en la ciudad.

El Ejército Nacional informó que en las próximas horas emitirá un comunicado oficial con más detalles sobre la identidad del detenido, el desarrollo del operativo y el estado de salud de los militares heridos. Por su parte, las autoridades distritales reiteraron que este tipo de operativos buscan reforzar la seguridad en Bogotá y combatir el homicidio y la delincuencia organizada en la capital.