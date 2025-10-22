Policías inspeccionaron tanque de gasolina de un camión e hicieron millonario hallazgo: capturaron a 2 personas

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reportó un impresionante hallazgo en un camión que se trasladaba por la vía que comunica al municipio de Pitalito (Huila) con Mocoa (Putumayo). Unidades de la Policía Nacional encontraron 28 lingotes de oro que pesaban 41 kilos.

PUBLICIDAD

(Lea también: Video: capturan en flagrancia a 13 personas robando una bodega textil en Bogotá).

Por estos hechos, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía le solicitó a un juez de control de garantías el comiso de los lingotes de oro, que fueron avaluados en $15.514 millones. El ente investigador confirmó que la petición fue aceptada.

La Fiscalía, además, narró en un comunicado de prensa cómo se hizo el hallazgo.

“Unidades de la Policía Nacional incautaron el metal precioso en un procedimiento de registro y control realizado en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila). En la diligencia fueron capturados Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo en el que eran transportados los lingotes ocultos en el tanque de combustible; y su acompañante, identificado como Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez”, informó el ente investigador en un boletín de prensa publicado en la mañana de este miércoles 22 de octubre.

Los lingotes de oro quedaron a disposición del Banco de la República

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, las dos personas no habrían acreditado que el oro tenía una procedencia lícita. Tampoco tenían certificados de origen ni documentos que normalmente son emitidos por comercializadores o explotadores mineros debidamente autorizados.

“En ese sentido, fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Las 28 barras de oro fueron sometidas a diferentes pruebas. Luego de acreditarse su autenticidad quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y serán custodiadas por el Banco de la República”, concluyó la Fiscalía en su pronunciamiento.