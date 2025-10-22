Estados Unidos bombardeó a un primer barco en el Pacífico colombiano

Este miércoles, 22 de octubre, se confirmó que el Ejército de Estados Unidos bombardeó en horas de la noche de este martes a una nueva embarcación como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Este ataque se registró en en el océano Pacífico, y frente a las costas de Colombia, según informó CBS News, lo que ha generado una ola de reacciones.

El medio norteamericano citó una conversación con un funcionario estadounidense, en el que se confirmó que este ataque habría dejado entre dos y tres muertos.

Primer bombardeo de Estados Unidos en la costa pacífica de Colombia

“Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”, anunció Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos a través de su cuenta de X.

Desde el pasado 2 de septiembre, el presidente Donald Trump decidió iniciar la ofensiva antidrogas con las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, por lo que en total han realizado ocho ataques contra embarcaciones que son sospechosas de servirle al narcotráfico, pero hasta ahora todas habían sido en el Caribe. Hasta el momento se calcula que en los operativos han resultado cerca de 32 personas muertas.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, explicó Hegseth.

Además, el funcionario terminó diciendo: “Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.