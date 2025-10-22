“Entre más insulto, menos cerebro”: Petro a congresista estadounidense que lo señaló de consumidor de droga

La tensión entre Colombia y Estados Unidos por el altercado de palabras que tuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, sigue dejando todo tipo de reacciones no solo en el plano nacional, sino internacional. El Representante norteamericano del Partido Republicano, Carlos Giménez, le escribió fuertes palabras al mandatario colombiano.

El parlamentario expresó en sus redes sociales:

“Señor Petro, No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene.Dices una cosa y luego te contradices. Haz demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia".

Petro le respondió este mensaje también en su cuenta de “X” (antes Twitter).

“Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto menos cerebro”.

Petro convoca manifestación para este 24 de octubre por la soberanía y la dignidad de Colombia

“Tenemos una coyuntura anterior, desatada en estos días, alrededor de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia. Pues no solo invito a toda la ciudadanía, en este caso bogotana y cundinamarquesa, a encontrarse en la Plaza de Bolívar, el viernes a las 4:00 de la tarde, en la manifestación, que espero sea inmensa, por la soberanía, por la dignidad de Colombia”.

Con estas palabras, durante la apertura de la sesión del Consejo de Ministros de este martes, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a expresar su rechazo frente a “la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de la Florida”.

El mandatario indicó que algunas de estas personas son colombianos a quienes él, como congresista, en debates realizados desde hace 25 años, ha denunciado por su articulación con el narcotráfico de Colombia.

En su intervención, el jefe de Estado reiteró que lo que ha fracasado no es la política contra los narcotraficantes de su Gobierno sino la política contra las drogas de los Estados Unidos, tras 50 años de ser declarada.

“La política antidrogas de Estados Unidos, desde hace 50 años, lucha contra la droga sin disminuir un gramo. El consumo de narcóticos en los Estados Unidos y en Europa, al contrario, está aumentando, en el caso europeo, y se está transformando, en el caso norteamericano, de cocaína en fentanilo, que es 30 veces peor”, precisó.

“¡Fracaso total en el frente del consumo!”, dijo y recalcó: “Es un fracaso de una política elaborada hace 50 años, que tiene como contraparte en los países donde se producen narcóticos y donde salen exponentes del narcotráfico, que se han subordinado a grandes mafias internacionales, en Estados Unidos, en México, en Albania, en Italia, en Francia y en otros países, y que no están en las lanchas que con misiles lanzan sobre el Caribe”.

A renglón seguido, se refirió a las personas que van en las lanchas bombardeadas, 27 de las cuales han muerto en dichos ataques.

“Llevando o no cocaína, se trata de personas pobres, que lo hacen por conseguir algo de dinero, o inocentes, no se ha hecho la investigación bien, ataques que no son el camino para ninguna eficacia en la lucha contra los narcotraficantes, que no están en esas lanchas”, explicó.