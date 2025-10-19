Revelan cuáles son las troncales de TransMilenio donde se concentran más los colados

Los colados en TransMilenio continúan siendo un problema estructural que genera preocupación entre la ciudadanía y los funcionarios del Distrito. Recientemente, el concejal de Bogotá Rolando González señaló que la Alcaldía se ha gastado $18.000 millones en estrategias de cultura ciudadana para reducir este comportamiento, pero consideró que esta inversión no ha sido efectiva para combatir la evasión del pago en los pasajes.

PUBLICIDAD

(Lea también: Impactante video de las protestas en la calle 26: uniformado de la UNDMO resultó herido con lanza).

Según un análisis presentado por el cabildante con base en datos de la empresa TransMilenio, entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2025 se impusieron 109.102 comparendos a usuarios que evadieron el pago. No obstante, González cuestionó la efectividad de estas sanciones en proporción al volumen estimado de evasores, que alcanza los 300 mil viajes diarios sin validación de pasaje.

El cabildante también se refirió al desempeño de la Estrategia 50+, una iniciativa implementada por el Distrito para reducir la evasión mediante intervenciones directas en buses y estaciones.

El ranking de las troncales donde hay más colados en Bogotá

Adicionalmente, el concejal sostuvo que algunas líneas del sistema concentran los niveles más altos de evasión relativa. La línea troncal H (Caracas Sur) encabeza la lista con un 24,3% del total, seguida por la línea A (Caracas) con 18,5%. En conjunto, las líneas F (Américas), G (Soacha) y L (Carrera 10) representan un 31,5% de los casos de evasión.

El comportamiento también varía según la franja horaria. Entre otras cosas, los datos revelados por el concejal mostraron que las horas pico son las más críticas, con un 44% del total de evasores. Les siguen la franja valle (28,7%) y la franja de transición (26,7%).

Frente a estos datos, el concejal solicitó al Distrito redirigir recursos hacia el fortalecimiento de mecanismos de control y fiscalización, con más presencia policial y operativos diarios, en lugar de seguir priorizando campañas pedagógicas que, según sus declaraciones, no están dando los resultados esperados.

La evasión en TransMilenio no solo afecta las finanzas del sistema, sino también la percepción ciudadana de justicia y equidad frente al pago del transporte público.