“Sentimos violados nuestros derechos como víctimas”: Iván Cepeda tras fallo a favor de Uribe

Iván Cepeda y sus sensaciones antes del fallo del proceso contra Álvaro Uribe.

Luego del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, el senador Iván Cepeda, una de las figuras clave en el proceso como representante de las víctimas, reaccionó con dureza y anunció que esta decisión no significa el cierre del caso. En sus declaraciones, dejó claro que la búsqueda de justicia continuará por todas las vías legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional.

La absolución no es el final

La decisión del tribunal en segunda instancia, que concluyó que no había pruebas suficientes para vincular directamente al expresidente Uribe con la presunta manipulación de testigos, generó un rechazo inmediato por parte de las víctimas y sus representantes. Cepeda fue contundente al señalar que no existe ninguna ilusión respecto al cierre del proceso:

“Contrario a cualquier ilusión que haya de Álvaro Uribe y de su defensa de que aquí termina el litigio judicial, debemos decir que vamos a continuar con el camino de búsqueda de justicia y verdad para las víctimas, que hoy sufre una negación. Sentimos violados nuestros derechos como víctimas”, afirmó el senador.

Recurso de casación y posible intervención internacional

Según lo manifestado por Cepeda, ya se prepara la presentación de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta figura permite revisar si hubo errores de derecho en la sentencia emitida por el Tribunal, sin reabrir el debate de los hechos. El objetivo de esta acción será lograr una revisión técnica que permita, eventualmente, revertir el fallo absolutorio.

Además, Cepeda advirtió que tampoco se descarta la posibilidad de acudir a instancias internacionales:

“Vamos a seguir insistiendo ante la justicia colombiana, pero también, si es necesario, acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señaló.

La declaración de inocencia para Uribe, lejos de cerrar el capítulo judicial, parece haber fortalecido la convicción de sus opositores en continuar la lucha legal por otras vías.

Con esta postura, Cepeda vuelve a posicionarse como una de las voces más activas en la defensa de las víctimas dentro de uno de los casos judiciales más complejos y mediáticos de la historia reciente en Colombia.