Pronóstico del clima en Bogotá para este martes 21 de octubre de 2025: lluvia en la tarde y mañana fría

El clima en Bogotá para el martes 21 de octubre de 2025 estará marcado por una mañana fría, cielos parcialmente despejados durante el mediodía y lluvias moderadas en horas de la tarde. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé una jornada con cambios significativos de temperatura, típica de la temporada de transición en la capital del país.
Temperaturas esperadas y condiciones generales
Durante la madrugada, la temperatura mínima en Bogotá se ubicará entre 8 °C y 10 °C, con sensación térmica inferior en zonas altas como Usaquén, Suba y Ciudad Bolívar. Las primeras horas del día estarán dominadas por cielos mayormente nublados y bruma leve.
A partir de las 9:00 a.m., el sol se abrirá paso, permitiendo un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar valores entre 18 °C y 20 °C al mediodía. Será el momento más cálido de la jornada, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o traslados prolongados.
Sin embargo, el pronóstico del tiempo para Bogotá indica que, hacia la tarde (entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m.), regresarán las lluvias dispersas y chubascos, con una reducción de la temperatura a 16 °C o 17 °C. En la noche, el ambiente volverá a ser frío, con cielos nublados y temperaturas cercanas a 12 °C.
Recomendaciones para este martes 21 de octubre en Bogotá
- Lleva abrigo y paraguas: el día comenzará frío y terminará lluvioso.
- Planea tus desplazamientos: la lluvia vespertina podría generar congestiones en vías principales como la NQS, la Caracas y la Calle 80.
- Aprovecha las horas de sol: entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. se espera el clima más estable.
- Evita cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores.