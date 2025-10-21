Pronóstico del clima en Bogotá para este martes 21 de octubre de 2025: lluvia en la tarde y mañana fría

El clima en Bogotá para el martes 21 de octubre de 2025 estará marcado por una mañana fría, cielos parcialmente despejados durante el mediodía y lluvias moderadas en horas de la tarde. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé una jornada con cambios significativos de temperatura, típica de la temporada de transición en la capital del país.

Temperaturas esperadas y condiciones generales

Durante la madrugada, la temperatura mínima en Bogotá se ubicará entre 8 °C y 10 °C, con sensación térmica inferior en zonas altas como Usaquén, Suba y Ciudad Bolívar. Las primeras horas del día estarán dominadas por cielos mayormente nublados y bruma leve.

A partir de las 9:00 a.m., el sol se abrirá paso, permitiendo un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar valores entre 18 °C y 20 °C al mediodía. Será el momento más cálido de la jornada, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o traslados prolongados.

Sin embargo, el pronóstico del tiempo para Bogotá indica que, hacia la tarde (entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m.), regresarán las lluvias dispersas y chubascos, con una reducción de la temperatura a 16 °C o 17 °C. En la noche, el ambiente volverá a ser frío, con cielos nublados y temperaturas cercanas a 12 °C.

Recomendaciones para este martes 21 de octubre en Bogotá