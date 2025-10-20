No se duerma: Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar 2025 — fechas, modalidades y requisitos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informó que los beneficiarios del Subsidio de Transporte Escolar (STE) tienen plazo hasta el 21 de octubre de 2025 para redimir el tercer pago del año, en la modalidad tarjeta TuLlave, y hasta el 29 de octubre para quienes lo reciben a través de DaviPlata. El llamado busca evitar que cientos de familias pierdan este apoyo económico clave para garantizar la asistencia de los estudiantes a los colegios públicos de la ciudad.

PUBLICIDAD

Lea también: El presidente Gustavo Petro criticó la memoria de Hugo Chávez y aseguró que “señaló mal a su sucesor”

En el caso de la tarjeta TuLlave, los acudientes deben acercarse antes del 21 de octubre a las taquillas de TransMilenio o SITP para realizar la recarga correspondiente en la tarjeta personalizada del estudiante. Si no se efectúa este proceso dentro del plazo, el abono se perderá de forma definitiva.

Por su parte, quienes reciben el subsidio mediante DaviPlata pueden hacer el retiro hasta el 29 de octubre de 2025, a través de la aplicación móvil o del portal www.daviplata.com. La SED recomendó verificar el saldo disponible antes del retiro, que puede realizarse en cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

Actualización de datos: requisito esencial para recibir el subsidio

La Secretaría enfatizó que padres, madres y acudientes deben mantener actualizada la información del estudiante en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Los datos personales, el número de documento y el celular del acudiente son indispensables para garantizar las notificaciones sobre los pagos y la correcta entrega del beneficio.

El Subsidio de Transporte Escolar (STE) hace parte del Programa de Movilidad Escolar (PME), una estrategia de la SED que busca facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo distrital, brindando apoyo económico a estudiantes que deben desplazarse diariamente hacia sus instituciones educativas.

Canales de atención y consultas para el subsidio de transporte escolar

Las familias que tengan dudas o inconvenientes pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación: