Pilas: Si la transacción con Bre-B da error, no la repita, porque el reembolso tarda varias semanas

Lo que parecía ser una solución práctica para poder realizar transferencias interbancarias rápidas se ha convertido en una pesadilla para muchos usuarios. Se han conocido diversos reportes en los que se señala que desde el inicio formal del uso de Bre-B aumentaron los errores en las transacciones, al realizar pagos con código QR o enviar dinero a otros bancos.

“Si la transacción con Bre-B da error, no la repita. Primero confirme con el receptor si el dinero fue recibido, porque el reembolso puede tardar mucho más de lo esperado”, recomiendan algunos usuarios afectados.

Aumentan errores en transferencias interbancarias con Bre-B

Uno de los casos más comunes ocurre cuando una persona paga con QR en un comercio: por ejemplo, uno de los casos referenciados sucede en la aplicación de Davivienda que al hacer la primera transacción muestra “error”, el usuario repitió la operación y el dinero parece desaparecer temporalmente.

Al acudir al banco, el proceso para recuperar el monto retenido implica un trámite con número de radicado que puede demorar hasta 15 días hábiles y no hay nada más que hacer según los asesores.

Las quejas por demoras en los reembolsos y dificultades para contactar soporte técnico se han multiplicado en redes sociales, mientras los usuarios piden soluciones más ágiles y una comunicación clara sobre el manejo de estos errores.

Usuarios de internet han reportado errores este 20 de octubre: “Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, Lulo, Ualá, Bre-B, mejor dicho ninguno hijue*** banco o Neobanco en este cagado país es fiable", “Tengan cuidado con esas transferencias de Bre-BSi me paso a mi le puede pasar a cualquiera , tranferi 290 mil de @Nequi a Davivienda por esas llaves y Nequi no me responde por la plata y me borro el movimiento como si nunca lo hubiera hecho que forma de lavarse las manos", “El problema es con todos los bancos que usan bre-b.... Nadie responde!!!" y “Es increíble que permitan hacer el uso de llaves si tienen el sistema caído o no tienen la capacidad para procesar las transacciones, me quedé sin todo el dinero por pasar por BRE-B“.

¿Cómo funciona Bre-b?

El Banco de la República indicó a través de su página oficial que desde el pasado 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se realizan a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales.

“El Banco Central inició la operación del mecanismo operativo que soportará la liquidación de las operaciones del nuevo ecosistema las 24 horas del día y cualquier día de la semana. Quienes ya realizan pagos inmediatos a través de las iniciativas privadas podrán continuar enviando y recibiendo sus transacciones de manera fácil, rápida y segura a través del nuevo botón o zona Bre-B en su entidad financiera", se lee en la página.