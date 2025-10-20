Caída global de Amazon Web Services deja sin servicio a Davivienda y otras plataformas

Una interrupción global de Amazon Web Services (AWS) provocó este lunes una serie de fallos en múltiples plataformas digitales y aplicaciones alrededor del mundo, afectando tanto a usuarios como a empresas. Entre los servicios más impactados se encuentra la App de Davivienda, que presentó fallas en su funcionamiento debido a la caída de la infraestructura en la nube de Amazon.

A través de un comunicado oficial, Davivienda informó: “Debido a una interrupción en Amazon Web Services (AWS), nuestros servicios se han visto afectados. Estamos experimentando inconvenientes en la App de Davivienda y atención en nuestro call center. Mientras se soluciona la situación, puede seguir utilizando nuestras oficinas, cajeros automáticos y la página web del banco para realizar sus transacciones”.

Falla en AWS paraliza aplicaciones y servicios bancarios en varios países

El banco colombiano también señaló que el equipo técnico de AWS trabaja de manera prioritaria para restablecer el servicio lo antes posible, y lamentó los inconvenientes ocasionados a sus usuarios.

Sin embargo, el problema no se limitó al sector financiero. La caída de AWS, considerada una de las plataformas de computación en la nube más grandes del mundo, afectó simultáneamente a Amazon, Venmo, Snapchat, ChatGPT, Fortnite, Alexa, Canva y Perplexity, así como a bancos y comercios en diversos países.

De acuerdo con portales especializados, la interrupción generó fallos de conexión, errores en pasarelas de pago y bloqueos en páginas web y aplicaciones. En países europeos como España, bancos como Santander, BBVA e ING quedaron temporalmente fuera de línea, imposibilitando operaciones con datáfonos y la plataforma Bizum, lo que impactó directamente a comerciantes y consumidores.

Aunque Amazon no ha especificado la causa exacta del fallo, expertos en infraestructura digital advierten que AWS sostiene una parte esencial del tráfico global en la nube, por lo que cualquier interrupción tiene consecuencias masivas en el ecosistema digital.

En redes sociales, miles de usuarios expresaron su preocupación por la dependencia mundial de pocos proveedores tecnológicos, señalando que este tipo de fallas evidencian la vulnerabilidad del sistema digital global.

Por ahora, tanto AWS como Davivienda mantienen labores de recuperación y monitoreo para garantizar la normalización de sus plataformas y evitar nuevas interrupciones.