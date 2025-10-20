La influencer colombiana “La Traviesa RP” fue asesinada durante un presunto asalto en Medellín.

La influencer colombiana Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como La Traviesa RP, murió el sábado 18 de octubre tras ser atacada con un arma punzocortante en la ciudad de Medellín, Colombia. El hecho ocurrió durante un presunto intento de asalto, según las primeras versiones de la Policía y el testimonio de su pareja, quien sobrevivió al ataque.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió cuando la joven viajaba con su novio en un automóvil Mazda, y fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los agresores habrían intentado robar sus pertenencias, lo que provocó un forcejeo entre las víctimas y los asaltantes.

Durante el enfrentamiento, La Traviesa RP fue herida con un arma blanca en uno de sus dedos, el brazo y el cuello, lo que le provocó graves lesiones. Su pareja relató que la trasladó de inmediato a un hospital de Medellín, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

“Se negó a entregar sus pertenencias y comenzó un forcejeo con los dos sujetos. La atacaron con el cuchillo, y aunque la llevé al hospital, ya estaba muy grave”, habría declarado el acompañante, según reportes de prensa local.

La Policía de Medellín abrió una investigación para determinar si el caso corresponde a un asalto que derivó en homicidio o si existió un móvil distinto al robo. Agentes de Criminalística revisan cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de los agresores antes y después del hecho.

Perfil de la víctima:

Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años, era conocida en redes sociales por su contenido de humor, bromas y retos bajo el nombre de “La Traviesa RP”. Publicaba videos junto a su pareja, familiares y amigos en TikTok y Facebook, donde acumulaba más de 13 mil seguidores en TikTok y más de 216 mil en Facebook.

Medios colombianos informaron que Restrepo y su pareja habían terminado su relación sentimental, pero recientemente se reencontraron. El día del ataque habría sido uno de los primeros encuentros tras su reconciliación.

Investigación en curso:

El caso generó conmoción en redes sociales, donde seguidores y colegas de la influencer expresaron su tristeza y exigieron justicia. Las autoridades colombianas aún no confirman capturas relacionadas con el hecho, pero no descartan que se trate de un ataque planificado.

La Fiscalía de Colombia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lideran la investigación.