“La derrota de la mentira, del odio”: Miguel Uribe Londoño por fallo a favor de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes, 21 de octubre, al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su presunta participación en manipulación de testigos dentro del proceso judicial que enfrenta desde hace hace más de una década.

Esta decisión representa un giro de 180 grados en uno de los procesos judiciales más seguidos de Colombia y se fundamentó en la ausencia de pruebas que vincularan directamente al expresidente Uribe como determinador del delito y en la falta de dolo directo, según los magistrados.

Miguel Uribe Londoño celebró el fallo del Tribunal en favor de Álvaro Uribe

"Hoy la justicia ha hablado con contundencia: Álvaro Uribe Vélez fue declarado inocente en fallo de segunda instancia, según del Tribunal Superior de Bogotá. La historia le devuelve su honra, y Colombia reconoce al hombre que entregó su vida por la seguridad, la libertad y el progreso de millones", dijo el hoy el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño.

Además, aseguró que el expresidente fue “una victoria jurídica”, y que con esta decisión “la derrota de la mentira, del odio y de la persecución política”.

Además, dijo que “hoy celebramos el triunfo de la justicia, la decencia y las instituciones, que hay que preservar y proteger. Y que el legado de Álvaro Uribe Vélez seguirá guiando a quienes creemos en un país con orden, seguridad y libertad".

También arremetió contra el presidente Gustavo Petro, y aseguró que “en Colombia no se ha perdido aún la Democracia, a pesar de la amenaza que Petro representa, aun hay esperanza y Álvaro Uribe Vélez la encarna. No dejaremos nunca que nos roben por siempre la tranquilidad de los colombianos".

Y terminó diciendo que “recuerdo la lucha incansable de mi hijo Miguel por demostrar la inocencia de Álvaro Uribe. Uribe inocente. La verdad venció. Colombia sigue en pie”.