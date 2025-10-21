Fuerte llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional por desplazamientos en Antioquia

Defensoría del Pueblo hace fuerte llamado al Gobierno Nacional por los más recientes desplazamientos que se están registrando en Antioquia y la situación en las veredas Doradas Altas y Tahamí, desde donde más de 60 familias fueron desplazadas por el orden público.

De acuerdo con la Defensoría, en estas dos veredas permanecen confinadas otras 33 familias, así como dos accidentes con minas antipersonales, en los que una persona perdió la vida y otra quedó gravemente herida.

Defensoría del Pueblo pide intervención del Gobierno por orden público en Antioquia

“Solicitamos la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, así como de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional”, indicó la Defensoría.

Además, fue enfática al asegurar que estos riesgos los había advertido en el Informe de Seguimiento 009-23, con la Alerta temprana 045 de 2020 para los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.

“Su articulación, por lo tanto es clave para fortalecer la respuesta institucional. Es importante que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el propósito de articular medidas urgentes y acciones de protección para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos”, dice el comunicado.

La Defensoría también indicó que “reconocemos los esfuerzos adelantados por la Alcaldía de Tarazá y la Gobernación de Antioquia en la articulación de acciones con el nivel nacional; no obstante, les recomendamos mantener la atención humanitaria de emergencia e insistir en una respuesta articulada y sostenida que permita atender integralmente la situación de desplazamiento confinamiento y contaminación de minas antipersonales en el territorio”.