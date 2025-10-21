Centro Democrático le pide a Uribe que acepte ser fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones

Tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió de todos los delitos a Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático le pide que sea fórmula vicepresidencial de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2026.

La senadora y precandidata presidencial por esta misma colectividad, María Fernanda Cabal, celebró la decisión y puso sobre la mesa la posibilidad de que Uribe se convierta en fórmula vicepresidencial.

Buscan que Uribe acepte ser fórmula vicepresidencial

“Álvaro Uribe va a ser candidato al Senado o, seguramente, a la vicepresidencia. Volveremos a ganar y a encauzar a Colombia por el rumbo que se merece”, dijo María Fernanda Cabal, según Semana.

Cabal también indicó que es consciente que el expresidente ha cerrado las puertas a una candidatura vicepresidencial desde hace semanas, pero que lo hizo en medio del proceso judicial que lo mantuvo condicionado durante más de siete años.

“Uribe dijo que no, pero ya libre, usted en política puede cambiar de opinión. Lo importante es saber que fue una persecución judicial sin precedentes y saber que nos reconforta que haya garantías judiciales”, agregó la senadora al mismo medio.

Por su parte, el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, le informó al país que Álvaro Uribe sería el candidato número 25 al Senado, en una lista cerrada por el partido. Sin embargo, Uribe no confirmó el anuncio, pero tampoco lo ha negado.

Ahora, con la decisión judicial se abre la puerta para que el expresidente pueda definir su futuro político, ya sea en el Senado o como fórmula vicepresidencial.

La revista indicó que Uribe saldrá a las calles y recorrerá el país con sus cinco precandidatos, hasta que en diciembre de 2025, se defina al interior de su partido cuál será el candidato que enfrentará las próximas elecciones.