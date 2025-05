“No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad”: Abogado de la familias de Sofía Delgado sobre el crimen

El pasado viernes 2 de mayo, se conoció que Brayan Campo, deberá pagar una condena de 58 años de prisión por ser el autor material del feminicidio de Sofía Delgado en septiembre de 2024. El crimen que estremeció al país, sucedió en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

El feminicida asesinó a la menor de 13 años de edad, luego haberla raptado en su local de venta de comida para perros y gatos. Una vez cometió el homicidio, Campo llevó el cuerpo de la niña en un costal hasta un cañaduzal ubicado en la vía Candelaria-Florida.

El exfiscal general de la nación, Mario Iguarán, se apersonó del caso y defendió a la familia de la víctima en todo el proceso. Por lo que una vez se supo de la condena de Brayan Campo, el abogado celebró la decisión por ser una de las penas más grandes en la historia penal del país.

Sin embargo, en entrevista con Noticias Caracol, Iguarán aseguró que la investigación del crimen continúa, ya que no se descarta que haya una persona más involucrada en los hechos.

Para el jurista, la sospechosa se trataría de Evelyn Rodas, pareja sentimental de Brayan Campo:

“No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad, porque muchos consideramos, y eso lo hemos pedido a la Fiscalía y sé que la Fiscalía está en eso, es que creemos que puede haber otra persona involucrada en ello. De una vez hay que decirlo, la compañera de este sujeto. Yo creo que ella tiene que dar unas explicaciones y sobre eso vamos a seguir trabajando”, dijo Mario Iguarán para el medio citado anteriormente.

Es importante señalar, que Evelyn Rodas fue detenida cuando se hizo la captura de Campo; no obstante ante la falta de pruebas, fue dejada en libertad.

Para Iguarán, la mujer debe demostrar que no tenía conocimiento del hecho.

“Circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten establecer que esta persona pudo conocer, no ser autora ni coautora, pero sí pudo haber conocido de ese insuceso, de esa barbarie; por eso tendremos que llevarla a unos interrogatorios, a unas versiones, a unas entrevistas y llenarnos de elementos y de información el que se establezca que la que era su compañera, no tiene nada que ver con eso”, explicó el abogado.

Evelyn Rodas dio una entrevista para True Stories, allí se refirió a su pareja sentimental y al crimen:

“Yo, realmente, no tengo nada que ver y la disculpa no la pido de parte mía, sino por parte del causante de esto. Yo considero que dentro de todo también soy una víctima de lo sucedido porque me he quedado sin nada, tengo que empezar la vida desde cero, y no considero que sea merecedora de tantas amenazas e insultos por parte de la gente que no conoce lo que pasó”, dijo la mujer.