“Estigmatiza a todo un país”: Defensora del Pueblo sobre señalamientos de Trump contra Petro

Ante la compleja tensión diplomática que atraviesan Colombia y Estados Unidos tras el cruce de declaraciones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz se pronunció en una declaración pública frente a varios medios de comunicación.

Puntualmente, la alta funcionaria se refirió a un pronunciamiento de Trump en el que señaló al presidente Petro como “líder del narcotráfico” en sus redes sociales oficiales.

“El presidente de la República, según el artículo 189 de la Constitución, representa la unidad de la Nación. Hacer acusaciones sin ningún fundamento de esta gravedad estigmatiza a todo un país y, por consiguiente, nuestro llamado es que los canales diplomáticos sean el medio para resolver cualquier diferencia que se pueda presentar sin generar un ambiente difícil que de pronto vaya a empeorar las relaciones internacionales”, aseguró la alta funcionaria.

Pero la defensora del Pueblo no fue la única que se cuestionó las palabras de Trump. El procurador Gregorio Eljach también criticó los señalamientos del mandatario estadounidense y señaló que el presidente Petro merece toda su respeto y solidaridad.

"Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer semejante y tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia“, concluyó Eljach.

La Cancillería también rechazó las afirmaciones de Trump contra Petro

En la mañana de este domingo 19 de octubre la Cancillería también emitió un comunicado de prensa en el cual rechazó los señalamientos que hizo Trump contra Petro.

“Estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del Presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región“, indicó la Cancillería en su comunicado.