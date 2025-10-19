“Acudiremos a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía”: Cancillería a Trump

Las fuertes disputas entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, han escalado a un nivel de tensión que incluso personalidades internacionales han reaccionado a la situación. Las fuertes declaraciones del mandatario norteamericano en las que describió a su homólogo colombiano de “narcotraficante”, ha hecho que instituciones del Estado lo rechazaran.

PUBLICIDAD

Lea también: “Usted es grosero e ignorante con Colombia”: Petro le responde la amenaza Trump

Es así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza de la canciller Yolanda Villavicencio, sacara un comunicado respaldando a Petro y anunciando medidas internacional sobre Trump.

Es importante señalar que la tensión entre ambos países inició porque Petro acusó a Estados Unidos de haber violado la soberanía colombiana al bombardear un buque en el que murió un pescador.

Comunicado de la Cancillería a Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes al Presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, y la amenaza directa contra la soberanía nacional hecha por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, emitida por la Casa Blanca, en la que acusa sin fundamento alguno al Presidente colombiano.

Estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del Presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región.

La comunicación referida contiene una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano, un país que ha sido históricamente un aliado valioso en la lucha contra las drogas en la región y en el mundo. Dichos planteamientos transgreden todas las normas del Derecho Internacional y la diplomacia, y en especial los tratados internacionales que protegen la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los países.

PUBLICIDAD

Como Gobierno de Colombia, rechazamos enérgicamente estos pronunciamientos y acudiremos a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía como Estado y la dignidad de nuestro presidente, quien siempre se ha caracterizado por su respeto a las instancias democráticas y su lucha frontal contra el narcotráfico.

Igualmente, rechazamos el uso de la cooperación internacional como instrumento de injerencia en los asuntos internos de Colombia. Sin la cooperación ganarán las organizaciones transnacionales dedicadas a la producción y comercialización de narcóticos y perderá toda la región.