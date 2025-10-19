“Usted es grosero e ignorante con Colombia”: Petro le responde la amenaza Trump

La pelea entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump no para. Ambos mandatarios se han lanzado fuertes palabras en redes sociales, durante la noche del 18 y la mañana del 19 de octubre. La discusión empezó porque el jefe de Estado colombiano aseguró que Estados Unidos habría violado la soberanía colombiana al derribar una embarcación.

Según Petro, en este buque asesinaron a un pescador colombiano.

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar", dijo en una primera publicación Petro.

No obstante subió el tono de su mensaje más tarde:

“EEUU ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. !Que se levanté la espada de Bolívar.!”.

Trump, a través de Truth Social le respondió fuertemente tachándolo de “narcotraficante”, al mismo tiempo que anunció que recortaría todos los subsidios que giraba a Colombia.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Trump continuó su arremetía:

“se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”.

De esta manera, Donald Trump dio a conocer una decisión que impactará a Colombia.

“A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizarán a Colombia”.

No obstante ahí no quedó el mensaje, le hizo una advertencia.

“Petro, un líder poco conocido y muy impopular con un actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido”.

Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter), volvió a responderle.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”.

El presidente colombiano continuó:

“Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.