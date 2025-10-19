“!Que se levanté la espada de Bolívar!”: Petro a Estados Unidos por presuntamente violar la soberanía

El presidente Gustavo Petro sigue refiriéndose a la noticia revelada por RTVC Noticias en la que presuntamente uno de los bombardeos por parte de Estados Unidos en el Caribe, habría dado de baja a un pescador colombiano.

En un principio el mandatario expresó:

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE.UU.“.

No obstante, Petro no se quedó ahí, sobre la media noche del sábado 18 de octubre hizo otro pronunciamiento en redes sociales subido de tono.

"EEUU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa. EEUU, ha invadido el territorio nacional, con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos. Está es la Patria de Bolívar y están asesinando con bombas a sus hijos“, señaló el jefe de Estado.

Sin embargo, lo llamativo de sus palabras fueron al final de su mensaje:

“EEUU ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. !Que se levanté la espada de Bolívar.!”.

Presidente Petro anuncia que se procesará a colombiano capturado por Estados Unidos en narco-submarino

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino; nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X minutos después de liderar el acto de apertura de la Universidad del Sur, Centro Integrado de Servicios, en la capital del departamento de Córdoba.

En su mensaje el jefe de Estado adjuntó una noticia de última hora de The New York Times, en la que este medio –citando a personas con conocimiento del asunto– informó que “la administración Trump decidió repatriar a dos sobrevivientes de un ataque mortal estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe, en lugar de procesarlos o mantenerlos en detención militar”.